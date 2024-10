DiCaprio, nelle sue feste gli ospiti diventano "zombie e vampiri": la confessione choc della cantante Elán La musicista messicana ha fatto alcune rivelazioni inquietanti sui social riguardanti i party organizzati dall’attore, senza fare alcun riferimento ad Halloween

Le feste dei ricchi vip statunitensi tornano a fare discutere. Non si tratta certo di uno scandalo delle dimensioni del caso Puff Daddy, ma c’è da scommettere che anche Leonardo DiCaprio farà parlare di sé con i suoi party eccentrici. Il motivo? Stando alle parole della cantante messicana Elán l’attore di Hollywood avrebbe organizzato festini dai tratti inquietanti. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Leonardo DiCaprio, le parole della cantante Elán

Dopo il caso P Diddy che ha iniziato a fare tremare l’intero star system statunitense a suon di accuse di molestie, i party organizzati dai vip USA sono finiti inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Nel corso di una diretta su TikTok la nota artista messicana Elán stava rispondendo a un Q&A dei fan, quando è stata improvvisamente incalzata proprio sulla questione Puff Daddy. La cantante e influencer ha infatti replicato alla domanda di un suo seguace che le aveva chiesto se avesse mai preso parte a una festa dei divi americani.

"Mai. Nell’industria della musica, però, c’è sempre stata questa cosa di connessione, di feste, di riunioni. Lo so perché quando vivevo a Los Angeles, mi invitavano a queste riunioni dicendo: ‘Vieni a conoscere questo produttore, vieni a conoscere questo tipo che lavora in questa casa discografica’" ha raccontato Elán, che ha spiegato di essere sempre stata attenta al contesto sociale e pronta a battere in ritirata in caso di situazioni ambigue: "Sono sempre stata il tipo di persona che quando arriva in un posto e sente una vibrazione negativa o pesante se ne va subito, all’istante, non vedo perché restare lì se le cose si possono mettere male. Ci vuole un po’ di intuizione, non ho mai sentito di dover restare in quei posti per raggiungere i miei sogni, e questo manca a molte persone, purtroppo".

Il mistero sulle feste dell’attore

Poco dopo, tuttavia, Elá è tornata sull’argomento riprendendo un commento di un fan che aveva menzionato Leonardo DiCaprio. "Sono stata a un po’ di feste a casa sua, però lì succede lo stesso" ha dichiarato la cantante messicana, aggiungendo alcuni dettagli inquietanti al suo racconto choc su quanto accade a casa dell’attore 49enne: "Quando ci arrivi di giorno va tutto bene, la gente è normale o almeno lo sembra. Quando scende il sole sembrano zombie, sembrano tutti vampiri, le cose diventano strane".

