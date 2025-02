Le alternative a Sanremo (11 febbraio): Stefano De Martino 'sparisce' e Claudio Bisio ci prova su Canale 5 Tutti i programmi da vedere stasera in tv, martedì 11 febbraio 2025: dal nuovo appuntamento con È sempre cartabianca, fino ai tanti film in programma stasera

Grande attenzione ai palinsesti e agli evidenti cambiamenti di questi giorni. La sera dell’11 febbraio 2025, mentre su Rai 1 va in onda il 75° Festival della Canzone Italiana, gli spettatori hanno diverse alternative interessanti sulle altre reti. E nonostante la sospensione dei più grandi appuntamenti settimanali, sulle varie emittenti, non mancheranno ottime scelte da seguire.

Alternative a Sanremo (11 febbraio), cosa vedere: Bianca Berlinguer resiste, Le Iene punta al best off

Su Rai 1 non ci sarà Affari Tuoi di Stefano De Martino, che ripartirà domenica sera dopo il Festival. Il conduttore napoletano salterà anche l’appuntamento su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, sostituito dal film Amore e morte a Venezia, un thriller che si apre con il ritrovamento del corpo di Lukas Albrecht, un restauratore d’arte austriaco, nel Canale dei Marani a Venezia. La polizia locale considera inizialmente la sua morte come un annegamento accidentale, ma emergono presto dettagli che complicano il caso. In contemporanea, su Italia 1, va in onda Le Iene Top, una versione speciale del noto programma di inchieste e servizi satirici. Questa edizione raccoglie i migliori servizi realizzati dalle "Iene", offrendo approfondimenti su temi di attualità, interviste esclusive e reportage su argomenti spesso trascurati dai media tradizionali.

Passando alle altre reti, su Rai 3 viene proposto il film Nowhere Special – Una storia d’amore, mentre su Canale 5 va in onda la commedia Benvenuti al Sud. Su Rete 4, invece, è previsto il programma di approfondimento È sempre cartabianca, sotto la guida del volto del programma: la giornalista Bianca Berlinguer.

Per gli amanti del cinema, ci sono ulteriori opzioni: sul canale 20 viene trasmesso Lanterna Verde, su TwentySeven La storia infinita 2, e su Cine 34 il poliziesco Squadra antiscippo. In sintesi, la programmazione televisiva dell’11 febbraio 2025 offre una vasta gamma di alternative al Festival di Sanremo, soddisfacendo i gusti di tutti gli spettatori.

