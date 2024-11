Laura Torrisi corteggiata da un personaggio famoso: di chi si tratta Il film vede Enzo Salvi pronto a conquistare Laura Torrisi, ma con tanti rivali non sarà semplice. Intanto scopriamo varie curiosità sulla saga ambientata in Trentino

Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un incidente. Donato scopre le novità: a Roccasecca la chiesa era stata chiusa e il parroco era stato mandato in un paesino del Nord Italia, in Trentino. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese e partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che don Dino, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere. Donato vorrebbe ripartire il prima possibile, ma gli amici che hanno seguito don Dino nella sua nuova comunità cercano di convincerlo che deve restare, solo lui può proseguire la strada tracciata da don Dino. Don Donato alla fine accetta, e per risolvere i suoi problemi economici tampina la ricca vedova Esmeralda (impersonata da Laura Torrisi), ma questa è stata adocchiata anche dal sindaco.

Din Don – Il ritorno va in onda proprio stasera su Cine 34, alle 23:05. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

