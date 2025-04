Laura Pausini, 20 chili persi in un batter d'occhio. La sua replica alle polemiche: "Niente punture" La popstar italiana si era mostrata sui social, a Pasqua, in forma smagliante. Da lì una sequela di domande da parte dei tanti fan. E ora la rivelazione clamorosa.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Laura Pausini si è confessata, davanti a una miriade di followers social. Lo ha fatto dopo aver postato una foto (ovviamente subito virale) in cui appariva in forma smagliante, chiaramente dimagrita e serena. Così, dopo domande insistenti da parte dei fan, la popstar italiana ha svelato l’arcano: niente interventi o ‘punturine’, ma un percorso lento e difficile. Che ha portato la Pausini a perdere all’incirca 20 chili in pochi mesi. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Laura Pausini, la rivelazione (via social) sul dimagrimento-lampo

A suscitare grande curiosità, all’interno della comunità social, è stata una foto postata a Pasqua dalla cantante Laura Pausini. Un post di auguri per i followers, accompagnato da scatti in cui la star appariva in forma smagliante. Decisamente dimagrita e con un sorriso contagioso. Ma alla curiosità, col passare dei giorni, si sono aggiunte anche domande inopportune e supposizioni. Insomma, i fan della Pausini hanno iniziato a sospettare un qualche tipo di intervento chirurgico alla base del dimagrimento. Motivo per cui la cantate ha scelto di intervenire in prima persona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso", ha spiegato Laura Pausini nei commenti a un suo post Instagram. "Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori".

Il chiarimento (con stoccata) di Laura Pausini

Poi è arrivata la precisazione: "Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio".

Insomma, la Pausini non ha scelto scorciatoie. E non voleva che grazie al ‘megafono’ dei social iniziassero a circolare notizie non vere. Giusto quindi mettere in chiaro le cose, e dare speranza, tra l’altro, a chi sta attraversando un periodo simile di lotta contro i chili di troppo. Dopotutto i personaggi pubblici servono (anche) a questo. Ci mostrano cosa è possibile fare, come farlo, e in un certo senso danno a molti la forza di provarci.

Potrebbe interessarti anche