'La Volta Buona', gli ospiti (pazzeschi) della Balivo: chi ci sarà dal 24 al 28 febbraio 2025 Da Giacomo Giorgio a Massimo Ghini, fino a Barbara De Rossi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della settimana dal 24 al 28 febbraio su Rai 1.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Settimana ricca di emozioni e grandi ospiti per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Con il suo mix di interviste esclusive, spettacolo e approfondimenti, il talk show si conferma un appuntamento imperdibile per il pubblico. Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, alle 14.00, si alterneranno in studio volti noti del cinema, della televisione e della musica, pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata. Dopo aver dedicato buona parte delle puntate delle scorse puntate ai commenti post Sanremo 2025, lo show a partire da questa settimana riprenderà la sua formula originaria. Ecco le anticipazioni e i protagonisti della settimana.

La Volta Buona, gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio

La settimana inizia con Giacomo Giorgio, amatissimo per il ruolo di Ciro in Mare Fuori e ora protagonista di Belcanto, la nuova fiction Rai che debutta proprio lunedì 24 febbraio sulla prima rete. L’attore condividerà le emozioni legate a questa nuova avventura professionale e il percorso che lo ha portato a diventare uno dei giovani talenti più apprezzati del panorama televisivo italiano. A seguire, sarà ospite Barbara De Rossi, icona del cinema e della televisione, che ripercorrerà la sua carriera tra successi, aneddoti inediti e riflessioni sulla sua vita personale. L’attrice, inoltre, parlerà anche del problema di saluta accusato pochi giorni fa, quando un malore improvviso poco prima di entrare nello studio di Storie di Donne al bivio l’ha costretta a un ricovero d’urgenza. "Ho temuto di morire" ha confessato la De Rossi, che insieme alla Balivo ripercorrerà quelle ore terribili per aggiornare i fan sul suo stato di salute.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 25 febbraio, a La Volta buona spazio alla serialità con Claudia Vismara, volto noto della serie Rocco Schiavone, che svelerà anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione della fiction con Marco Giallini. L’attrice racconterà il dietro le quinte di uno dei prodotti televisivi più seguiti e amati dal pubblico. Mercoledì 26 febbraio, invece, sarà la volta di Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale, un libro e un CD dal titolo ‘Soldi in tasca non ne ho… ma lassù mi è rimasto Dio.’ Durante la puntata, Caterina Balivo aprirà le porte del suo studio anche a Jessica Schillaci, che condividerà un ricordo toccante legato a suo padre, il grande calciatore Totò Schillaci, scomparso lo scorso settembre dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

Gli altri ospiti della settimana attesi da Caterina Balivo

Giovedì 27 febbraio, Giovanni Scifoni sarà protagonista in studio per raccontare il suo ritorno nella fiction Che Dio ci aiuti. L’attore sarà accompagnato da alcune giovani interpreti della serie, per un confronto tra realtà e finzione, esplorando le tematiche della famiglia e della solidarietà. La settimana si chiuderà in grande stile con Massimo Ghini, che presenterà il suo spettacolo teatrale Il Vedovo, tratto dal celebre film di Dino Risi con Alberto Sordi. A concludere l’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, una speciale esibizione dei Twin Violins, il duo che ha conquistato il pubblico di Sanremo con la loro performance nella serata cover al fianco di Marcella Bella.

Quando va in onda

Con un parterre così ricco, La Volta Buona si prepara a regalare un’altra settimana all’insegna di emozioni, intrattenimento e grandi storie. È possibile vedere il programmain diretta sul canale di Rai 1 da lunedì a venerdì dalle ore 14. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili anche on demand sul sito di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche