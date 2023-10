La voce che hai dentro, ultima puntata tra i ricordi che riaffiorano: anticipazioni È per questa sera l’appuntamento finale con la fiction che vede protagonista Massimo Ranieri al centro di un enigma familiare intricato e coinvolgente.

La fiction di successo La voce che hai dentro sta per volgere al termine, ed è proprio per questa sera, venerdì 6 ottobre, l’appuntamento su Canale 5 con la quarta e ultima puntata. La serie con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone e Michele Rosiello ci ha raccontato la storia di Michele, produttore discografico napoletano finito in carcere con l’accusa, del tutto ingiusta, di aver ucciso il padre Mimmo. Dopo dieci anni in carcere da innocente, Michele viene prosciolto e da li comprende di avere solo pochi mesi di tempo per salvare la casa discografica di famiglia. In tutto ciò, deve anche cercare di riconquistare la fiducia e l’amore delle persone attorno a lui. Michele riuscirà nel suo intendo? E l’enigma sulla morte del padre verrà finalmente svelato? Ecco qualche anticipazione.

La voce che hai dentro: anticipazioni ultima puntata

Nella quarta e ultima puntata di questa sera, Michele e Maria si ritrovano davanti al giudice per il divorzio, ma entrambi appaiono tristi e per nulla soddisfatti. Maria, essendosi trovata davanti le carte del divorzio già firmate dal marito, crede che mettere fine al loro matrimonio sia esattamente ciò che lui desidera, ma la verità in realtà è ben diversa.

Nel frattempo, Giulio cerca di persuadere Russo a fare un’ultima offerta per l’acquisto della casa discografica di Michele, mentre Parthenope cerca ancora un talento in grado di sostituire Regina per il contest. Raffaele e Letizia cercano di voltare pagina insieme e ritrovare un nuovo equilibrio, mentre lui continua a lottare con il suo inconscio tra ricordi confusi in merito alla morte del nonno Mimmo che riaffiorano senza sosta. La sera dell’assassinio del nonno sembra tornare a galla tra incubi e ricordi rimossi dall’inconscio.

L’enigma che nasconde la verità sulla notte dell’assassinio di Mimmo si fa sempre più misterioso. Per quel maledetto crimine Michele ha scontato ingiustamente dieci anni di carcere, ma ora è arrivato il momento di scoprire la verità. Gli altri figli di casa Ferrara, Antonio e Anna, scoprono nuovi elementi sull’assassinio e Raffaele ricorda finalmente un dettaglio fondamentale per risolvere una volta per tutte l’enigma della morte del nonno Mimmo.

Quando e dove vedere l’ultima puntata di La voce che hai dentro

L’ultimo imperdibile appuntamento è questa sera, venerdì 6 ottobre, in prima serata alle ore 21.25 circa su Canale 5. Come le puntate precedenti, anche l’ultima sarà poi disponibile sia in contemporanea che on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento finale veramente imperdibile.

