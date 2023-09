La voce che hai dentro, la fiction con Ranieri in onda al posto del GF Su Canale 5 in prima serata la seconda puntata della produzione che vede un discografico alle prese con una cantante tormentata e un figlio che vuole sabotarlo

Dopo il cambio di programmazione di Mediaset, dovuto ai bassi ascolti di venerdì scorso del Grande Fratello, la prima serata di venerdì 22 settembre da oggi vede al centro della scena la fiction con protagonista Massimo Ranieri nel ruolo di Michele Ferrara e dal titolo La voce che hai dentro, in onda su Canale 5 alle 21:30, subito dopo il solito appuntamento con Paperissima (da lunedì 25, lo ricordiamo, torna Striscia la notizia). Vediamo insieme cosa ci aspetta stasera in TV con le anticipazioni della seconda puntata della produzione che vanta nel cast anche la presenza di Maria Pia Calzone (Maria), Michele Rosiello (Raffaele Ferrara), Erasmo Genzini (Antonio Ferrara), Giulia D’Aloia (Anna Ferrara), La Niña (Regina), Gianfranco Gallo (Gaetano Russo), Ruben Rigillo (Giulio), Nando Paone (Luigi), Roberto Olivieri (Vincenzo), Lucianna De Falco (Vittoria), e Chiara Stella Sorrentino (Laura).

Le anticipazioni de La voce che hai dentro

Prima di scoprire cosa accadrà questa sera su Canale 5, ricordiamo dove eravamo rimasti. Nella prima puntata, trasmessa giovedì 14 settembre, Michele Ferrara (Ranieri) esce dalla Casa Circondariale di Poggioreale, a Napoli, dopo aver scontato una condanna per il presunto omicidio di suo padre, Mimmo. Tornato a casa, scopre che tutto è cambiato e anche la sua casa discografica, la Parthenope Edizioni Musicali, è a rischio, ma la figlia minore – Anna (D’Aloia) – e una nuova cantante – Regina (La Niña) – riaccendono in lui la speranza: la prima perché lo supporta e cerca di fare il possibile per dimostrare la sua innocenza; la seconda perché potrebbe portare a nuova vita l’etichetta discografica e quindi la sua professione.

Secondo le anticipazioni della seconda puntata de La voce che hai dentro, in onda stasera in TV, Michele deve far fronte al difficile carattere di Regina, una donna di talento ma tormentata e difficile da gestire che crea scompiglio con il rilascio online di una sua canzone, situazione poi appianata dal discografico che continua ad aiutarla nell’intento di vincere il contest scrivendo insieme a lei un nuovo brano. Nel frattempo Giulio propone a Maria di sposarlo, ma la donna è confusa in merito ai suoi sentimenti per il fidanzato, mentre Raffaele, il figlio maggiore del protagonista, manovrato da Gaetano Russo, il cui obiettivo è acquistare la Parthenope, prova a rimandare la firma del contratto discografico di Regina con l’etichetta del padre, standole addosso e mettendo così a repentaglio il suo già fragile matrimonio. Infine, Vincenzo ottiene la possibilità di fare un provino alla Russo Records grazie ad Antonio, che vuole portarlo al successo.

Dove vedere La voce che hai dentro

La seconda puntata de La voce che hai dentro è trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity questa sera, venerdì 22 settembre 2023, a partire dalle 21.30. Dal giorno seguente alla messa in onda è possibile recuperare gli episodi sulla piattaforma Mediaset Infinity.

