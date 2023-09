La Ragazza e l’Ufficiale: Sabri in trappola, Alya viene catturata Ecco che arrivano finalmente gli episodi conclusivi dell'ultima stagione dell'amata soap opera turca a tema amore e guerra civile, ecco cosa aspettarsi stasera

Siamo al termine del lungo percorso affrontato dai protagonisti de La ragazza e l’ufficiale. Stasera, domenica 17 settembre infatti, a partire dalle ore 21:50 su Canale 5, andranno in onda i tre episodi conclusivi della stagione in corso. Lo show in costume, ha riscosso fin da subito un enorme successo un Italia, spianando la strada per le serie e i film turchi nel nostro paese. La trama inoltre si ispira ad una storia realmente accaduta. La maggior parte delle scene sono girate in location internazionali d’alto rilievo, come Istanbul, l’Ucraina e San Pietroburgo. Al centro della storia il triangolo amoroso tra un ufficiale dello Zar, sua moglie e figlia di un grande nobile Şura, e il grande amico di Kurt: Petro. Un racconto di passioni, intrighi e lotte di potere.

Le anticipazioni

La storia riprende da dove si era interrotta trasmettendo gli episodi 44, 45 e 46. Il pubblico potrà quindi scoprire finalmente come si risolveranno i principali intrecci di trama che coinvolgono i nostri amati protagonisti, ecco maggiori dettagli suddivisi per ogni episodio.

La prima puntata è piena di eventi e molto forte. Dopo l’omicidio Alya chiede aiuto a Seyit. Emine ascolta la loro conversazione e viene a sapere che Alya ha ucciso Billy , e decide di proteggerla. I soldati perquisiscono l’albergo alla sua ricerca, schiaffeggiando Sabri che viene portato nell’avamposto e chiuso al suo interno. Il comandante vuole Alya per restituire il bambino. Ali e Yahya cercano Seyit, che trovano in lavanderia. Insieme decidono di liberare Sabri. Il piano prevede un diversivo che faccia allontanare i soldati dall’avamposto e lasci campo libero a loro. Ali, Yahya e tutta la famiglia devono però rimanere in albergo, per non destare sospetti con la loro assenza.

Nella penultima puntata Alya viene catturata dai soldati al molo e viene portata da Petro. Purtroppo si tratta di una trappola, Petro ha intenzione di farla passare per la responsabile dell’omicidio del capitano Billy, ottenendo in cambio l’immunità e ls possibilità di poter fuggire liberamente. I soldati cominciano a ficcanasare nell’hotel e nella lavanderia alla ricerca di Seyit. A questo punto Murvet e la sua famiglia si trovano costretti a scappare verso Pera, e sono ospitate nell’hotel. Poi l’errore: Cecil porta in hotel anche Tina. Durante una conversazione con Guzide, si capisce che Tina custodisce un segreto, e questo la mette a rischio. Tutti si domandano dove siano Alya, Petro e Seyit. La verità è che le i è ancora ostaggio di Petro.

L’ultima puntata vede Seyit rientrare in albergo dopo aver trascorso la notte in giro per la città. Ad accoglierlo trova Murvet, che ha lasciato casa in fretta e furia, perchè i soldati stanno setacciando le case alla ricerca di Alya. Quest’ultima viene sorpresa al porto e Yaver la porta subito da Petro, ma Seyit, venuto ormai a conoscenza del rapimento, escogita un piano per scoprire dove si trova, si vendica di Petro e libera Alya. Intanto Guzide, convinta che Yahya sia partito per Ankara, chiede a Celil di scappare insieme. Yahya li sorprende e si suicida davanti ai loro occhi. Passano gli anni, la Turchia è ormai una repubblica e gli inglesi sono stati scacciati. Celil e Guzide sono andati a vivere ad Asmaya e lì hanno ritrovato Mahmut, che fa una sorpresa a Seyit.

Dove vedere la serie

Gli ultimi episodi della serie "La ragazza e l’ufficiale" andranno in onda questa sera, domenica 17 settembre, dalle ore 21:50 su Canale 5. Sarà possibile vedere lo show anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

