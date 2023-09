La Pupa e il Secchione, repulisti di Mediaset: tre big in giura (e niente trash) Le registrazioni del programma sono iniziate da poco e già sono evidenti i grandi cambiamenti imposti dall’editore. Ecco cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

La rivoluzione in atto a Mediaset non si placa e tra i programmi a cui l’editore ha voluto mettere mano con nuove linee guida c’è anche La Pupa e il Secchione. Le registrazioni dello show che vedrà al timone Enrico Papi sono iniziate da poco e pare proprio che tutti stiano cercando di mantenere la massima prudenza per non ricadere nel trash. D’altronde, si tratta di un programma che, nelle edizioni precedenti, di trash ne ha visto parecchio. Questa volta quindi, niente errori o momenti fuori luogo. Vediamo le novità.

La Pupa e il Secchione, tre big in giuria

Tra le tante novità di questa nuova edizione vedremo il ritorno di Enrico Papi come conduttore, un ruolo da lui già occupato proprio nelle prime edizioni dello show. Ma, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano e da TvBlog, all’interno del programma vedremo anche una giuria formata da tre volti noti: Aldo Montano, ex schermitore nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Paola Barale, già conduttrice de La Pupa e Il Secchione accanto a Enrico Papi nella seconda edizione. E Candida Morvillo, giornalista e scrittrice che riveste spesso il ruolo di opinionista nei talk show Mediaset. Un cast che sottolinea la volontà dell’editore di elevare un programma spesso considerato "basso" a livelli più alti sotto ogni punto di vista. E questo è solo l’inizio della rivoluzione.

La Pupa e il Secchione, prudenza e niente trash

Oltre al grande cambiamento del cast che comporrà conduzione e giuria del programma, le vere novità che vedremo nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione riguarderanno i comportamenti di tutti. Le nuove linee guida imposte da Piersilvio Berlusconi dovranno essere rispettate con il massimo rigore. Ciò significa niente più trash e assoluta prudenza, anche in un programma che negli anni ha fatto dei momenti imbarazzanti la sua principale virtù.

Prima di tutto il programma, come già detto, sarà registrato e mandato in onda in differita. Questo potrà quindi permettere agli addetti del settore di aggiustare attraverso l’editing eventuali cadute trash prima di mandare in onda le puntate. Allo stesso tempo, pare che le nuove linee guida siano intervenute anche sugli stessi look delle Pupe e di altri protagonisti del programma, verso una prima serata più sobria e con un impatto decisamente diverso rispetto alle edizioni precedenti. Insomma, prepariamoci a vedere lo stesso programma ma in una versione rivisitata e, da ciò che appare, molto più bon ton.

Potrebbe interessarti anche