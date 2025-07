La Notte del 12, la storia vera dietro al thriller angoscioso che racconta il femminicidio che ha scosso la Francia Ispirato a fatti reali, il film La Notte del 12, racconta un femminicidio crudele e la sfida della polizia francese per scoprire la verità tra bugie e sospetti.

Ieri sera, giovedì 24 luglio 2025, su Rai 3 ( ciclo Voilà Le Cinéma, dedicato al cinema francese recente) alle 21:20 è stato trasmesso La Notte del 12, un thriller di Dominik Moll tratto dal libro-inchiesta di Pauline Guéna. Il film, vincitore di 7 premi César nel 2023, affronta con coraggio il tema del femminicidio e le dinamiche di potere tra uomini e donne. Cosa più importante e che deve essere assolutamente approfondita, è che è basato su una storia vera. Di seguito, troverete tutte le informazioni al riguardo.

La Notte del 12: trama, cast e curiosità

Rai 3, ieri sera, si è tinto di rosso a causa del film La Notte del 12 che racconta la brutale storia vera di un femminicidio. La trama segue Clara Royer, una ragazza di 21 anni, che viene brutalmente assassinata mentre torna a casa da una festa con le amiche. Prima dell’aggressione, si filma e manda un messaggio alla sua migliore amica. Poco dopo, un uomo le dà fuoco dopo averla cosparsa di benzina. L’investigatore Yohan, appena arrivato a Grenoble come capo della polizia giudiziaria, prende in carico il caso. Interroga ex fidanzati e conoscenti di Clara, scoprendo una serie di sospetti, tra cui un giovane autore di un brano rap minaccioso nei suoi confronti. Le indagini rivelano che il paese, apparentemente tranquillo, nasconde molti segreti. Un gesto ambiguo di un senzatetto, che invia un accendino anonimo alla polizia, accresce i dubbi di Yohan sull’identità del colpevole.

Il film di Dominik Moll, ispirato al libro di Pauline Guéna 18.3 – Une année à la PJ, sulla polizia giudiziaria di Versailles, è ambientato invece a Grenoble e nella valle della Maurienne per allontanarsi dalla realtà. Presentato al Festival di Cannes 2022, è un dramma investigativo che esplora le relazioni tra uomini e donne e l’ossessione per la verità da paarte degli investigatori. Nel cast troviamo: Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard, Julien Frison, Paul Jeanson, Mouna Soualem, Pauline Serieys, Lula Cotton-Frapier, Christine Paul, Matthieu Rozé, Baptiste Perais, Jules Porier.

La storia vera dietro al film La Notte del 12

Come vi abbiamo spiegato in precedenza, il film si basa su una storia vera che adesso vi spiegheremo. Il 14 maggio 2013, mentre il Paris Saint Germain festeggiava il titolo di campione francese, a Lagny-sur-Marne, la 21enne Maud Maréchal partecipava a una festa con amici, incluso suo fratello Nicolas. Verso le 02:00 di notte lasciò il party, a pochi passi dalla casa di famiglia. La mattina seguente, un vicino troverà il suo corpo carbonizzato sul marciapiede. L’autopsia rivelò che Maud era stata uccisa, cosparsa di benzina e dati alle fiamme. Il suicidio fu escluso, ma le indagini si rivelarono difficili, poiché nessuno aveva visto o sentito nulla. Dopo 12 anni, il colpevole non è ancora stato identificato.

Dove vedere in streaming La Notte del 12

Potete recuperare la pellicola in streaming sulle piattaforme RaiPlay, Rakuten TV, Apple TV e Prime Video.

