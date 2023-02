"La Lombardia non è la Calabria": bufera su Majorino e la frase in TV Il candidato del Pd alla Lombardia pronuncia in televisione una frase "un po' infelice" sulla Regione meridionale. Duro l'attacco del governatore locale: "Scemo"

"La Regione Lombardia non è la Calabria: è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali e culturali…". Hanno scatenato un putiferio di critiche e polemiche, le parole del candidato del Pd alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, che in diretta su TeleLombardia, storica emittente locale di Milano, ha compiuto una gaffe clamorosa, tanto più grave perché rischia di essere l’ultimo ricordo nella testa degli elettori che domenica e lunedì si recheranno alle urne per votare i vertici dell’amministrazione locale.

Dagli schermi del programma Detto da voi di Caterina Collovati, Majorino voleva sottolineare il dinamismo e le risorse della Regione che si candida a guidare per i prossimi 5 anni ma si è lasciato andare a una formula che ha messo in pessima luce la Calabria. E che il governatore locale Occhiuto, di Forza Italia, ha preso decisamente male, pubblicando un video nel quale dà ripetutamente dello "scemo" e del "cretino" a Majorino, invitandolo a lasciare stare la politica e andare piuttosto "a lavurà".

Che tipo di lavoro dovrà fare Majorino lo si saprà presto, visto che il voto è alle porte. Intanto, però, l’esponente del Partito democratico si è affrettato a divulgare un filmato di scuse a tutti i calabresi per "un’espressione un po’ infelice".

