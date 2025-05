La finale di Amici infiamma, il recap dei momenti più iconici: dal ritorno di Sarah Toscano al duetto da applausi Tra ospiti d’eccezione, premi e l’abbraccio finale: cosa è successo in una delle edizioni più chiacchierate (e polemizzate) di sempre.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La finale di Amici ha regalato emozioni a non finire, aprendo con un travolgente medley dei cinque finalisti, capace di far esplodere l’entusiasmo in studio. In collegamento, la campionessa Federica Brignone ha incitato i ragazzi con il suo racconto di sacrifici e vittorie, mentre Carl Brave ha sorpreso con un duetto inedito al fianco di TrigNO, fondendo rap e melodia in un mix irresistibile.

Cosa è successo nella finale di Amici 24: Il vincitore e gli altri premi

La giuria, guidata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha elogiato gli sforzi di tutti i finalisti, in particolare di Daniele e Antonia, premiata poi dalla Critica. TrigNO dal canto suo si è aggiudicato il riconoscimento per il canto, ma è stato il ballerino Daniele Doria a trionfare nella sfida finale, ricevendo un caloroso abbraccio collettivo e dedicando la vittoria ai suoi affetti più cari. Una chiusura che lascia già il conto alla rovescia per la prossima edizione. Chissà chi saranno i partecipanti. Ma, nell’attesa rivediamo nel video i momenti top di questa finalissima. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche