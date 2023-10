La Dolce Vita: torna in TV il film cult di Fellini con Mastroianni e Anita Ekberg Su Cine 34 arriva in seconda serata la pellicola che ha consacrato il genio di Fellini nella cinematografia internazionale. Ecco tutti i segreti dietro il film

Al centro della storia del film La dolce vita c’è Marcello, che staziona ogni sera fuori dai locali di Via Vittorio Veneto, meta di divi dello spettacolo e ricconi, alla ricerca di uno scandalo o un pettegolezzo su cui lavorare. Nel film seguiamo la vita di Marcello, combattuto tra il vivere in una classe non abbastanza emergente, e il vivere della gloria riflessa dei grandi divi che fotografa. L’incontro con una stella del cinema rivoluzionerà la sua vita.

