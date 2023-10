L'ex tronista Sara Affi Fella dice sì alla proposta del calciatore Francesco Fedato Arrivano i fiori d'arancio per la tronista Sara Affi Fella e per il suo compagno, padre del suo primo figlio. I due hanno condiviso sui social tutti i dettagli

Sara Affi Fella, nota ex tronista di Uomini e Donne, è finalmente pronta a compiere il grande passo con il suo compagni Francesco Fedato, sembra infatti che i due si sposeranno presto. La coppia ha già dato alla luce tre anni fa il piccolo Tommaso, primo figlio di entrambi. Ora hanno deciso di condividere il momento della proposta di matrimonio con i propri follower su Instagram. Sara, ricordiamolo, è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove si presentò insieme all’allora fidanzato Nicola Panico. Il comportamento di entrambi, la loro teatralità e le scelte prese durante la trasmissione li resero velocemente tra i favoriti del pubblico. Pochi mesi dopo, Sara venne anche scelta per sedere sul trono di Uomini e Donne, consacrando definitivamente la sua notorietà.

La proposta

Ora si prospetta però l’arrivo per Sara di un nuovo importante capitolo per la sua vita, un passo molto importante per qualsiasi relazione: il matrimonio. La tanto chiacchierata proposta è avvenuta in una cornice molto classica, ma sicuramente romantica: un ristorante, durante una cena a lume di candela per ricreare una magica atmosfera. Francesco ha fatto le cose per bene, si è inginocchiato di fronte alla bella Sara e le ha offerto l’anello in attesa della sua risposta. Sara ha condiviso sul proprio profilo Instagram il momento attraverso un video, che riprende la romantica proposta di matrimonio. Dopo essersi inginocchiato, Francesco Fedato ha estratto l’anello dalla scatola e le ha sussurrato alcune parole. Non sappiamo esattamente cosa si siano detti, ma devono essere stati sulla stessa lunghezza d’onda, perché l’uomo poco dopo le ha infilato l’anello al dito. A quel punto si sono entrambi alzati, abbracciandosi e dandosi un bacio per suggellare la promessa. La didascalia del post della giovane parla chiaro, con un "Si per sempre. Ti amo". Il tutto accompagnato dalla romantica canzone dei Coldplay, A sky full of stars. dettagli delle nozze verranno sicuramente annunciati più avanti, quindi al momento poco si sa circa un’ipotetica data delle nozze, e i Vip che vi potrebbero prendere parte.

Le polemiche di Uomini e Donne

Sara fu coinvolta in uno scandalo, quando venne fuori che da tronista a Uomini e Donne scelse Luigi Mastroianni come suo amore, quando in realtà era ancora felicemente fidanzata con Nicola Panico, con cui è stata anche durante tutta l’esperienza sul trono. I due si sarebbero frequentati di nascosto a casa di lei, con la complicità dei genitori della ragazza. La ragazza aveva poi risposto alle critiche feroci riguardo alla sua bugia scrivendo: "Non esiste nessuna giustificazione e nessuna scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa: la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla".

