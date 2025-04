L'Eredità, Antonio esulta in faccia al super campione Gabriele (eliminato) e scoppia la polemica: "Brutto da vedere" Nella puntata del 18 aprile, il super campione Gabriele viene eliminato da Antonio, che gli esulta in faccia e poi perde la sfida contro Thomas: cos'è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, trasmessa venerdì 18 aprile 2025 e condotta da Marco Liorni su Rai Uno, non succede nulla di così eclatante, a parte l’uscita dal gioco del super campione Gabriele (eliminato dopo 33 puntata e 300mila euro vinti) e la reazione di Antonio, bravissimo poi al Triello e ai 100 secondi, dove perde la mano di gioco alla fine del tempo e lascia la possibilità di vincere alla Ghigliottina al debuttante Thomas. Ma vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata di ieri a L’Eredità.

L’Eredità, puntata 18 aprile 2025: cosa è successo

Cosa è successo nel corso della puntata? Partiamo dal primo step, in particolare dalla scelta di Giovanni di mandare in sfida il super campione Gabriele e Antonio (al suo quarto giorno nel gioco), due personaggi forti uniti da una mossa che nessun concorrente aveva mai provato a fare prima di ieri sera. Dopo la sfida a due, vinta da Antonio, che esulta in faccia a Gabriele infastidendo gli utenti sui social, si passa alla manche de "La scossa", dove Erica, dopo aver perso tale gioco, sfida il debuttante Thomas perché teme di più Antonio e Giovanni, i quali quindi vanno direttamente al Triello, salvati dalla ‘paura’ della concorrente. A perdere però è proprio Erica, che permette così a Thomas di giungere al Triello la sera del suo debutto nel game show.

Durante quest’ultima manche, Giovanni trova la prima domanda "pigliatutto" sulla musica e punta al montepremi di Antonio, che ha 30mila euro di eredità. Il campione però fallisce l’attacco e cede metà del proprio montepremi ad Antonio, rimanendo con solo 10mila euro in ‘tasca’. Dopo i quesiti da 20mila e 30mila euro, tutti i concorrenti si ritrovano con un’eredità di ben 40mila euro a testa. Poi, Giovanni trova la seconda "pigliatutto" e dice: "Io continuo con Antonio". "Ma è un fatto personale?" gli domanda il conduttore, e il concorrente lo smentisce categoricamente prima di sbagliare la risposta e cedere metà del suo montepremi – prima era pari a 40mila euro – ad Antonio, la cui eredità sale a ben 60mila euro (contro i 20mila di Giovanni e i 40mila di Thomas). Poi arriva la domanda da 50mila euro sulle invenzioni scelta da Thomas, che però sbaglia la soluzione. La mano di gioco quindi passa ad Antonio che la indovina e va a 110mila, montepremi aumentato subito dopo fino a 130mila euro grazie al quesito da 20mila euro.

Sono Thomas (con 50mila euro) e Antonio (con 130mila euro) a giungere ai "100 secondi", mentre Giovanni, che ne ha ottenuti solo 20mila al Triello, torna a casa per ritentare la fortuna questa sera, sabato 19 aprile 2025. La mano di gioco è di Antonio che ha fatto quasi "filotto" perdendosi però sul numero di fusi orari in Australia a due domande dalla fine della manche, lasciando così la Ghigliottina da 180mila euro a Thomas che, dopo ben quattro dimezzamenti, trova gli questi 5 indizi: "Corsa", "Posto", "Corpo", "Meraviglioso" e "Ufficiale". Il debuttante, ora nuovo campione de L’Eredità, punta sulla parola "casa", ma quella giusta è "macchina", soluzione scovata solo dopo una serie di ragionamenti fatti da Marco Liorni per fargli capire qualche fosse il termine più corretto: Thomas infatti, in un secondo momento, ha provato con ‘auto’ e non ‘macchina’, ma il conduttore, non avendogli consigliato di cercare tra i suoi sinonimi, sembrava averlo confuso ancora di più. Al termine della partita, quindi, il montepremi, sceso lungo il percorso a 11.250 euro, resta nelle casse della Rai.

Le polemiche sui social

Come sempre, dopo e durante la puntata de L’Eredità del 18 aprile 2025 non mancano le polemiche sui social, perlopiù legate alla lentezza con cui Thomas ha compreso la parola della Ghigliottina e al modo di aiutarlo di Marco Liorni, risultato poco chiaro: "Un po’ difficile!", "Niente…non ci arriva….", "Mamma mia, non sa proprio condurre", "Stasera non fanno il tg finché non dice macchina", "Non ce la faceva!!!! Che parto", "Ma diglielo che è un sinonimo! Pff", "Macchina? Liorni non ti fai capire", "Ma fa apposta?", "Bravo chi ha scritto macchina, con Thomas facciamo notte", "I collegamenti che ha fatto varrebbero per tanti sostantivi", "Cento secondi, secondo me dovrebbe andare alla ghigliottina chi risponde a più domande, come stasera, risponde alle ultime due e va alla ghigliottina, per me non è giusto".

Poi alcuni utenti su X (ex Twitter) notano un dettaglio importante al termine dei ‘100 secondi’: "I secondi sono misteriosamente scomparsi", "Gli ultimi secondi sono durati una eternità e infatti non hanno inquadrato i numeri dietro, loro volponi ma noi di più", "Ma quanto sono durati gli ultimi secondi". Infine, i telespettatori non vedono di buon occhio le continue esultanze di Antonio quando vince una sfida, soprattutto quando a perdere è stato il super campione Gabriele: "Antonio che esulta sempre dopo le sfide vinte è un grande no!! Christian 2 la vendetta, ma non sarà mai Gabriele", "È stato veramente infame, mi spiace. Poi con una persona sempre impeccabile e a modo come Gabriele. Non ci posso passare sopra", "Speriamo lo facciano fuori sto pallone gonfiato di Antonio", "Questo Antonio mi stava sulle pa**e dalla sua prima puntata per come esulta", "Antonio che esulta in faccia a Gabriele, proprio brutto da vedere. Adesso aspetterò con piacere l’eliminazione di Antonio", "Anche meno Antonio…", "Però l’esultanza è proprio di cattivo gusto. Mi auguro intervenga il karma".

