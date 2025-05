L’Eredità, Antonio floppa e la prende male: il gesto di stizza (e la reazione di Marco Liorni) Nella puntata del 1 maggio, Antonio torna campione ma fallisce una Ghigliottina giudicata "senza senso" dai social: il siparietto col conduttore dopo la soluzione.

Si riaccendono le luci nello studio de L’Eredità, in onda anche nel giorno festivo di giovedì 1 maggio. Il game show di Marco Liorni (che stasera sarà in onda anche in prima serata con lo speciale L’Eredità – Tutti in viaggio) ha visto tornare campione Antonio, che si è ripreso lo scettro dopo il boom di Mauro, vincitore di 25mila euro mercoledì sera. Per l’ingegnere di Lucca, però, la Ghigliottina stavolta è stata ostica e si è dovuto arrendere tra il malumore di molti utenti del web che hanno protestato per l’eccessiva complessità del gioco finale. Ecco cos’è successo nella puntata di ieri.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (1 maggio)

Dopo la puntata (con vincita) di mercoledì, a L’Eredità ieri sera il campione in carica Mauro ha giocato contro Serena (da Benevento), Christopher (da Modena), Bianca (da Cosenza), Luca (da Torino) e contro i veterani Antonio e BiancaMaria, protagonisti nel game show di Rai 1 da diversi giorni. Per Antonio la serata è stata a dir poco movimentata, perché ha rischiato di uscire in addirittura tre spareggi: prima contro Thomas (primo gioco), poi contro Serena (seconda gioco) e infine contro Luca (quarto gioco), ma il concorrente toscano è sempre riuscito a spuntarla arrivando così a giocarsi il ‘Triello‘ contro Biancamaria e Mauro, con quest’ultimo eliminato. Ai ‘100 secondi’ Antonio ha quindi sfidato BiancaMaria riuscendo a conquistare il diritto a sedersi davanti a Liorni per la Ghigliottina. Partito con un montepremi di 180mila euro, l’ingegnere di Lucca ha dimezzato una sola volta ed ha giocato per vincere 90mila euro. Le cinque parole da collegare erano: ‘Colore’, ‘Porto’, ‘Diritto’, ‘Scadenza’, Legno’.

Antonio è parso parecchio in difficoltà durante il ragionamento, tanto che alla fine dei 60 secondi Marco Liorni ha osservato: "Mi è sembrato che sull’ultima scelta hai avuto un gesto di stizza". "Si, perché mi si è sconvolto tutto il ragionamento all’ultima parola. Ho dovuto ricominciare ma non sono riuscito a quagliarle tutte", ha risposto sconfortato il concorrente, che sul cartoncino ha scritto ‘Titolo’. "Francamente non sono riuscito a collegarlo bene a tutte le parole", le parole di Antonio. E la sua era una sensazione giusta, perché la parola vincente della Ghigliottina era un’altra: ‘Naturale’.

Le reazioni del web alla Ghigliottina di Antonio: "Senza senso"

Come anticipato, il popolo del web ha rumoreggiato parecchio durante e dopo la puntata de L’Eredità del 1 maggio. La soluzione della Ghigliottina, infatti, è parsa a molti un po’ troppo forzata. C’è chi ha scritto: "Stasera è difficile", oppure: "Senza senso". Molti anche i commenti su Antonio, che finora nella sua partecipazione al game show di Marco Liorni ha incassato oltre 30mila euro. "Non mi è simpatico, quando ci stanno troppo stancano", ha scritto un utente che evidentemente non fa il tifo per il concorrente toscano, che però può contare anche su diversi fan: "Raga. Inutile che vi stia antipatico, Antonio è bravo", si legge in un commento. E ancora: "Antonio continua a giocare, maalox per tutti i disagiati".

