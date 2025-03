L’Eredità, Gabriele si illude e polemiche per la soluzione-beffa: “Era già con Flavio Insinna” Cosa è successo nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo 2025: Gabriele resta campione ma fa flop alla Ghigliottina. Sul web è polemica per la soluzione vincente

Termina con una beffa la Ghigliottina di Gabriele, il concorrente de l’Eredità reduce dal colpaccio da 75mila euro piazzato giovedì sera. Nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo, il giovane impiegato di Massa Carrara si conferma campione e accarezza per qualche minuto il sogno di centrare la seconda maxi-vincita consecutiva, ma la sua soluzione si è rivelata invece sbagliata, generando un vespaio di polemiche social dopo la puntata. Ecco cosa è successo.

L’Eredità, 22 marzo 2025: cosa è successo nella puntata di ieri

Dopo aver regolato Marina e Sophia al ‘Triello’ e quest’ultima al gioco dei ‘100 secondi’, Gabriele si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi di 200mila euro, poi sceso a quota 50mila dopo due dimezzamenti. La cinquina di parole da collegare era composta da: ‘Segreto’, ‘Digitale’, ‘Lavatrice, ‘Binario’ e ‘Romanzo’. Dopo il consueto minuto di riflessione, Gabriele ha scritto sul cartoncino la sua risposta: ‘Accesso’. Una soluzione che sembrava sposarsi molto bene con almeno tre delle cinque parole proposte dagli autori, ma in realtà la soluzione vincente era un’altra: ‘Cassetto’. Il campione toscano, quindi, manca il bis con un pizzico di delusione, scatenando inoltre le polemiche del popolo dei social che al termine della puntata ha protestato in massa.

La reazione del web al flop di Gabriele

Su ‘X’, infatti, la puntata de L’Eredità di ieri sera è stata particolarmente commentata. La soluzione ambigua della Ghigliottina ha scatenato la reazione piccata di molti fan, che hanno contestato l’abbinamento della parola ‘Cassetto’ ai 5 indizi. In realtà, la stragrande maggioranza degli utenti pensava che la risposta vincente fosse ‘Codice’. C’è chi ha scritto: "Codice, mi sembra scontato", oppure: "È codice sicuramente!!!!", oppure: "Cassetto? Ma dai ci stava meglio Codice", e ancora: "Mah.. ci stava benissimo anche codice". Uno spettatore particolarmente affezionato, addirittura, ha ricordato una soluzione de L’Eredità dell’era Flavio Insinna (che ha condotto il game show dal 2017 al 2023) per giustificare la scelta (contestatissima) degli autori: "Il cassetto digitale in effetti era già in una Ghigliottina quando c’era Flavio a condurre".

