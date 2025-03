L’Eredità, Liorni rimpiazzato dalle professoresse e Chiara risolve la Ghigliottina (ma non vince) Nella puntata del 28 febbraio non mancano colpi di scena inattesi, dovuti soprattutto a un'idea di Marco Liorni e alla bravura di Chiara: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 28 febbraio 2025, Chiara arriva alla Ghigliottina dopo una formidabile performance nel Triello (con Giovanni e Alice), dove conquista tutti i 200mila euro da sola grazie soprattutto alle domande ‘pigliatutto’, e i "100 secondi", manche che la vede vincere contro la debuttante Alice, la quale dimostra di sapere il fatto suo. Durante il game show, tra l’altro, non manca una novità, un cambio di ruolo del tutto inatteso ma coinvolgente. Ecco cosa è successo nella puntata de L’Eredità del 28 febbraio 2025.

L’Eredità, puntata 28 febbraio 2025: cosa è successo da Marco Liorni

Grande novità a L’Eredità, perché Marco Liorni decide, di punto in bianco, di invertire alcuni ruoli nel gioco dei paroloni, mostrandoci che i cartoncini con i termini scritti all’interno, per la prima volta, sono in suo possesso: l’idea, poi diventata realtà, è lasciare il posto di conduttore alle professoresse – Linda Pani e Greta Zuccarello – e ricoprire a sua volta i panni delle due ballerine spiegando lui stesso il significato dei paroloni del gioco.

La prima a cimentarsi nella parte di presentatrice è Greta, un po’ impacciata nel girare il leggio. Durante la manche, Liorni dice alla Zuccarello di "tenere duro" un paio di volte e solo dopo scopriamo – con una mossa ad effetto di Greta: girata di profilo con il corpo, volta solo il viso verso la telecamera guardando fisso davanti a sé mentre afferma che la definizione è corretta -, cosa significa il parolone straniero. "L’hai fatta con l’effetto!" commenta Liorni prima di leggere la spiegazione del parolone indovinato da Chiara.

Poi il "professore" si diverte un po’ a sfottere la Pani: "Vi siete trovati bene con Greta? Purtroppo adesso viene Linda… no, sto scherzando!" La ‘conduttrice per una sera’ appare molto più a suo agio nei panni di ‘Liorni’, anche se non è immune da errori: "La mano giù, più tesa!", le consiglia il vero presentatore del game show. A indovinare il secondo parolone è Giovanni, mentre in sfida finiscono Alice e Alessandro che, battuto dalla debuttante dopo aver partecipato a ben 4 Ghigliottine, lancia un messaggio importante: "Voglio dire a tutti che la vita è bella e vale la pena di viverla ogni istante".

Al Triello giungono Chiara, Giovanni e Alice, ma a vincere la manche, dopo aver indovinato due domande ‘pigliatutto’ lasciando gli altri due concorrenti con un’eredità di 0 euro, è Chiara. La giocatrice conquista da sola 180mila euro, che poi diventano 200mila quando azzecca anche l’ultima domanda da 20mila euro. È tempo di spareggio. Giovanni e Alice si giocano l’accesso ai 100 secondi con una sfida lampo in cui hanno a disposizione solo 30 secondi a testa. La vittoria è di Alice, che poi viene sconfitta da Chiara ai 100 secondi. Quest’ultima arriva alla Ghigliottina: "Non me lo aspettavo assolutamente" confessa l’insegnante di sostegno Chiara.

Dimezzando tre volte il montepremi di 200mila euro (scende quindi a 25mila euro), la concorrente trova le parole "Piccolo", "Volante", "Innamorato", "Sale" e "Mercato". Chiara punta sulla parola "Banco", ma si intuisce subito che sia sbagliata e infatti Liorni fa una mossa inaspettata: "Aggiungo una sesta parola che è ‘banco’, proprio quella che hai scritto. Cosa ti viene in mente?" La concorrente si illumina all’improvviso e risponde: "Oh mamma, è ‘pesce’! Ora papà si arrabbia, è un appassionato!" La parola giusta è "Pesce", ma Liorni la rassicura: "Dai, papà sarà orgoglioso di quello che hai fatto con noi! Buona serata… stasera si mangia pesce?" Chiara ironizza: "Meglio di no".

Le polemiche sui social

È subito polemica sui social per via della parola finale troppo ‘semplice’ la sera del 28 febbraio 2025 a L’Eredità: "Stasera ultra facile", "È un peccato quando c’è una parola così facile che decine di persone su X la prendono e il/la concorrente no", "Era facilissima la parola di questa sera", "Indovinato alla terza parola come mi pare di vedere sia successo a mezzo Twitter. Stasera i soldi glieli volevano proprio dare ma lei non li vuole".

