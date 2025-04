L’Eredità, Ghigliottina disastrosa per Antonio ma sui social è bufera: “Assurdo, ora basta” L’ingegnere toscano batte Antonio ma fa flop nell’ultimo gioco del game show di Rai 1. Sul web proteste per la soluzione troppo complicata.

A L’Eredità è ancora la serata di Antonio, che si riprende lo scettro di campione dopo averlo perso nella puntata di giovedì sera. L’ingegnere di Perugia ha conquistato il titolo ieri sera, venerdì 25 aprile 2025, giocando contro Ornella e Giovanni al "Triello", e solo con quest’ultimo al penultimo ai "100 Secondi". Arrivato al gioco finale della ghigliottina, però, l’ingegnere di Lucca non ha trovato l’illuminazione per legare correttamente le cinque parole-indizio, chiudendo a mani vuote la puntata tra le polemiche del sul web dove molti utenti hanno contestato la soluzione scelta dagli autori.

L’Eredità (25 aprile), Antonio fa flop alla Ghigliottina: cosa è successo nella puntata di ieri

Protagonista assoluto dell’ultima settimana a L’Eredità (con montepremi vinto di oltre 27mila euro), Antonio anche ieri sera ha confermato la sua bravura strappando il pass per la Ghigliottina dopo uno scontro serrato col campione in carica Giovanni ai Cento Secondi. Il concorrente toscano, giunto alla sua quarta Gigliottina, è partito da quota 200mila euro ma ha visto calare sensibilmente il premio in palio fino a quota 12.500 euro dopo quattro dimezzamenti. Tuttavia, nonostante i quattro errori commessi nella fase di individuazione delle parole indizio, anche ieri ha provato a ripetere il colpaccio che mercoledì scorso l’ha vista vincere oltre 21mila euro.

Stavolta, però, non ha avuto la stessa fortuna. Le cinque parole indizio da collegare erano: ‘Moglie’, ‘Torta’, ‘Corpo’, ‘Niente’, ‘Pietra’. Dopo il solito minuto di riflessione, il nuovo campione ha scritto sul cartoncino il termine "Cuore", e poi si è confrontato con Marco Liorni riguardo alle sue sensazioni: "L’ultima parola mi ha acceso qualcosa, ma non sono proprio completamente sicuro del percorso a ritroso" ha confessato in maniera sincera. E infatti, successivamente, provando a spiegare i collegamenti con le cinque parole indizio, si è capito quasi subito che la sua intuizione stavolta non era stata vincente. La soluzione giusta, infatti, era un’altra, ovvero la parola ‘Finta.

Le reazioni del web

Il finale senza vincita, come spesso accade, ha fatto scattare sui social l’immancabile stuolo di commenti più o meno polemici, e stavolta nel mirino del popolo del web è finita la soluzione scelta dagli autori de L’Eredità, giudicata da molti utenti un po’ troppo ‘tirata’. "La parola stasera era impossibile da indovinare", si legge in un commento apparso su "X". Un pensiero condiviso da molti utenti dei social, come questo che scrive: "La parola finale da trovare è sempre sganciata dalle parole scelte dal concorrente. Stasera addirittura ti dovevi ricordare di un film che nessuno avrà probabilmente visto in Italia "la finta moglie". Assurdo. BASTA". E ancora: "È un po’ raffazzonata sta ghigliottina!", "Finta? Non l’avrei presa nemmeno se ci avessi pensato fino a domani".

