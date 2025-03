L'Eredità, Gabriele (alla Ghigliottina) scivola su 'Cocciante' e divampa la polemica sui social: "Ma fanno per davvero?" Nella puntata del 23 marzo, Gabriele va al Triello con Alessandra e Marina, colei che poi lo raggiunge ai 100 secondi e fa numerose gaffe: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno domenica 23 marzo 2025, è Gabriele, vincitore della sfida contro Sophia per soli due secondi di differenza, a tentare di portarsi a casa il montepremi di 145mila euro alla Ghigliottina, ma solo dopo un Triello che lo ha visto protagonista con Alessandra – ha indovinato il secondo parolone – e Marina, che invece ha azzeccato il primo parolone, quello straniero. Quest’ultima è arrivata ai "100 secondi" assieme al campione in carica Gabriele, il quale, tra l’altro, ha mantenuto la mano di gioco per tutta la manche, nonostante i numerosi ed eclatanti errori. Ma vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata del 23 marzo de L’Eredità e le polemiche sui social a fine partita.

L’Eredità, puntata 23 marzo 2025: cosa è successo

Un Triello dai risvolti inaspettati è quello che vede coinvolti Marina, Alessandra e Gabriele. A iniziare la manche è Alessandra, anche la prima a trovare la "domanda pigliatutto": la concorrente, che parte con l’avere una somma di 50mila euro in dote, decide di puntare al montepremi di Gabriele perché il più alto in gioco (20mila euro), ma sbaglia la risposta al quesito e regala così metà della sua eredità all’avversario, il cui montepremi sale a 45mila euro. È Marina (ha 10mila euro) a imbattersi nella seconda "domanda pigliatutto" e anche lei, come da copione, vuole ‘rubare’ l’eredità a Gabriele perché la sua dote resta la più alta. Non riesce nell’impresa e si ritrova con soltanto 5mila euro nel ‘portafogli’, mentre i soldi accumulati da Gabriele diventano ben 50mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine del Triello, è proprio Gabriele ad arrivare ai ‘100 secondi‘ – con i suoi 90mila euro – con Marina, costretta prima a confrontarsi con Alessandra nella sfida di spareggio perché entrambe si ritrovano con 55mila euro in dote. In questa manche, nessuno dei due partecipanti brilla: sbagliano le risposte alle stesse domande e infatti Gabriele mantiene la mano di gioco per tutti i 100 secondi. Tra gli errori dei due concorrenti, è difficile dimenticare che non sanno dare una soluzione a quesiti come "Riccardo Cocciante suona principalmente quale strumento?" – ricordiamo, tra l’altro, che ad ogni ospitata televisiva lo vediamo seduto al pianoforte – o "Che mestiere fa Tosca, nell’omonima opera di Giacomo Puccini". A quest’ultima domanda Gabriele risponde ‘locandaia’, mentre Marina ‘fiorista’, ma in realtà è una Soprano.

Gabriele cerca di portare a casa i 145mila euro che corrispondono al valore della Ghigliottina. Lo fa dimezzando l’eredità soltanto una volta prima di trovare tutti e 5 gli indizi: "Primo", "Memoria", "Passo", "Radar" e "Marciapiede". Il concorrente, per vincere i 72.500 euro del montepremi finale, punta sulla parola "Percorso", ma quella giusta è "Uomo".

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano le polemiche sui social dopo la puntata del 23 marzo 2025 de L’Eredità, tutte legate perlopiù alla parola finale e alle gaffe dei due concorrenti ai ‘100 secondi’: "A volte diamo per scontato che tutti sappiano tutto. Cocciante che strumento suona?? Mancava solo il flauto come risposta", "Era facile", "Ma come, è facilissimo", "Ma non è troppo facile?". E ancora: "Tosca fiorista, Cocciante suona la chitarra, o il basso…", "Quando si parla di cultura generale cadono", "Cocciante, chitarra e basso!?! ESPELLETELI!!!", "Ma fanno per davvero?", "Riccardo Cocciante suona il basso, ha fatto la battuta", "Gabriele insopportabile", "È così difficile capire che prima si risponde alla domanda e solo dopo, se proprio non se ne può fare a meno, si chiacchiera?"

Potrebbe interessarti anche