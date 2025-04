L'Eredità, Antonio campione ma un errore scatena la polemica sui social: "Deve fare ricorso" Nella puntata del 19 aprile, Antonio arriva alla manche finale dopo aver battuto il debuttante Stefano ai "100 secondi", ma i social notano l'errore

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 19 aprile 2025, Antonio torna alla Ghigliottina dopo un Triello col debuttante Stefano e l’ex campione Giovanni, che resta fuori dai "100 secondi", dove a primeggiare è Antonio, nuovamente campione in carica che gioca alla Ghigliottina per un montepremi di 157.500 euro, dimezzato ben tre volte durante il percorso per trovare i 5 indizi. Vediamo cosa è successo nella puntata del 19 aprile de L’Eredità ad Antonio, criticato due sere fa per aver esultato in faccia al super campione Gabriele.

L’Eredità, puntata 19 aprile 2025: cosa è successo

Come di consueto, partiamo a raccontare quanto successo dal Triello che vede protagonisti il debuttante Stefano, Giovanni e Antonio, quest’ultimo arrivatoci dopo la sfida contro l’ex campione in carica Thomas, il quale torna a casa a mani vuote dopo due sere nel programma. Durante la manche, Antonio trova la prima domanda pigliatutto e punta al montepremi di Stefano, perché sia il debuttante che Giovanni hanno 10mila euro in ‘cassa’. Il concorrente però non azzecca la soluzione tra le quattro proposte ed è costretto a cedere metà della sua eredità a Stefano, che sale a 45mila euro (Antonio scende a 35mila euro). La seconda pigliatutto è di Stefano, il quale cerca di ‘rubare’ il montepremi di Giovanni – fermo a 10mila euro – perché "se perdo ci rimetto meno". Ma Marco Liorni gli fa notare: "Forse ti sarebbe convenuto Antonio", in quanto, nel caso di un errore, almeno aveva più possibilità di restare in gioco e partecipare quindi agli step successivi. Subito dopo Stefano sbaglia la risposta e la situazione complessiva cambia: Giovanni ha 42.500 euro, il debuttante ne ha 32.500 e Antonio 35mila euro.

Poi Stefano indovina la domanda da 30mila euro e la sua eredità sale a 62.500 euro, superando entrambi gli ex campioni. Invece Antonio porta a casa il quesito da 10mila euro, ma è Stefano ad azzeccare quello da 50mila euro arrivando ad avere 112.500 euro in dote, cifra che gli permette di ottenere un posto sicuro ai "100 secondi" insieme ad Antonio. In quest’ultima manche l’ex campione Antonio fa praticamente ‘filotto’, dando del filo da torcere all’avversario, nonostante un errore che sfugge a Marco Liorni e alla produzione ma non al pubblico (dice che nel croquet si usa la "stecca" e invece si pratica con la "Mazza", quindi la mano di gioco doveva passare a Stefano). Alla fine, è Antonio a giungere alla Ghigliottina del valore di 157.500 euro. Dopo ben 3 dimezzamenti, il campione in carica trova i 5 indizi, che sono "Acqua", "Domanda", "Linea", "Presa", "Rimessa", e poi punta sulla parola "Corrente" per conquistare il montepremi sceso a 19.688 euro. La parola giusta però è "Diretta" e sui social è delirio.

Le polemiche sui social

Come al termine di ogni puntata de L’Eredità, le polemiche sui social sono all’ordine del giorno: "Comunque non esiste la stecca da croquet. Si chiama MAZZA", "Stasera era facile se l’ho presa anch’io", "In effetti acqua diretta ci sta ma veniva spontanea corrente", "Con la spiegazione dell’acqua come arrampicarsi sui vetri", "Si chiama acqua corrente, non diretta…", "Era meglio diretta con rimessa, ma con acqua era meglio corrente…", "Domani caricati meglio", "Deve fare ricorso (Stefano, ndr): il croquet si gioca con una mazza", "Tanto simpatico questo qua che esulto a ogni dimezzamento", "Quando qualcuno eliminerà questo Antonio io sarò in piazza a festeggiare", "Nel croquet si colpisce la palla con una mazza, non con una stecca". E ancora: "Ho cercato un regolamento ufficiale in italiano e non l’ho trovato (sebbene esista una federazione): nondimeno per le descrizioni nei dizionari di italiano quella usata nel croquet è una mazza oppure un martello (termine effettivamente in uso), non una stecca".

