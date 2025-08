L'Amore Non Va In Vacanza, non solo il film in streaming ma anche la serie per Apple TV: nel cast due grandi attrici. Chi sono Apple TV+ trasforma il film cult con Jude Law e Cameron Diaz in una serie tv: amore, romanticismo e colpi di scena per una nuovissima storia da non perdere.

Per la gioia di milioni di fan, Apple TV+ sta sviluppando una serie limitata ispirata al film cult del 2006 L’Amore Non Va In Vacanza di Nancy Meyers, una commedia romantica molto amata durante il periodo natalizio. Il progetto è ancora in fase iniziale, ma ha già suscitato un interesse notevole, tanto da creare già un certo clima di attesa che va oltre le aspettative. Non perdiamoci in chiacchiere e cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più su questa nuova serie. Siete pronti? Allora proseguite pure la lettura.

Il film L’Amore Non Va In Vacanza diventa una serie: Apple TV al lavoro sul nuovo progetto

Apple TV+ sta preparando una miniserie intitolata The Holiday (L’Amore Non Va In Vacanza), basata sul celebre film di Nancy Meyers del 2006, noto per essere una commedia romantica molto amata con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. La serie riprenderà la trama originale, ma aggiungerà nuovi personaggi e dinamiche moderne a una storia aggiornata per coinvolgere sia i fan del film che un nuovo pubblico. La pellicola, uscita durante le festività natalizie, è diventata un classico stagionale, anche se non era stato pensato inizialmente come una pellicola natalizia. Questa nuova produzione mira a onorare quella tradizione con un approccio moderno. Sebbene ancora in fase iniziale, la miniserie è molto attesa, e si attendono dettagli su cast e data di uscita.

La serie, prodotta da Left Bank Pictures, vedrà Krissie Ducker come sceneggiatrice e produttrice esecutiva, mentre Rob Delaney contribuirà come sceneggiatore. Pur ispirandosi al film originale, Nancy Meyers non parteciperà direttamente. La trama segue due donne single, americana e britannica, che si scambiano le case durante le vacanze, scoprendo nuove prospettive di vita e amore. Sono in corso trattative per scegliere le attrici protagoniste, puntando a interpreti famose di cinema e televisione di entrambi i paesi.

Trama, cast e dove vedere in streaming L’Amore Non Va In Vacanza

In questo paragrafo, vi parleremo nello specifico della trama del film cult e non solo. La storia racconta di Amanda Woods, una californiana che lavora come produttrice di trailer per film di Hollywood, e Iris Simpkins, una giornalista inglese specializzata in cronaca rosa. Le due donne decidono di affidarsi a un’agenzia apposita per scambiarsi le loro case per quindici giorni, con l’obiettivo di fuggire dalla routine quotidiana e soprattutto dai due uomini che le hanno deluse. Nel cast troviamo: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield, Emma Pritchard, Sarah Parish, Bill Macy, Shelley Berman, Shannyn Sossamon, Kathryn Hahn, John Krasinski, Gilbert Esquivel, Hope Riley, Jon Prescott, Lindsay Lohan, James Franco, Dustin Hoffman.

Potrete vedere in streaming L’Amore Non Va In Vacanza sulle seguenti piattaforme: NOW, Apple TV, Prime Video, Rakuten TV.

