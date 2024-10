Dramma per Kim Rossi Stuart: ha scoperto di avere una malattia gravissima Ecco tutti i dettagli sulla fortunata pellicola, a cominciare dalla dedica commovente a un compianto regista, fino alla struggente storia a cui si ispira

Bruno Salvati (interpretato da Kim Rossi Stuart) è un regista cinematografico di poco successo, separato da poco dalla moglie Anna, con la quale è rimasto in buoni rapporti. Anna e Bruno hanno due figli: Adele, una responsabile ventenne, e Tito, un adolescente problematico.

Dalle analisi eseguite a seguito di un leggero trauma fisico, Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Suo padre, Umberto, dato che Tito e Adele non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, decide di svelargli l’esistenza di una sua sorellastra. Il regista si mette così in viaggio, con il padre e i figli, alla ricerca di una donna di nome Fiorella.

Cosa sarà va in onda stasera stessa, su Rai Movie, alle 19:25.

