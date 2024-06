Kate Middleton, teorie complottiste ai limiti: "È morta", ma dagli USA arrivano brutte notizie Ancora forti preoccupazioni per le condizioni della principessa debilitata dalle cure contro il cancro. Ma nel mondo le chiacchiere non si placano.

La principessa Kate Middleton sta continuando a lottare contro la malattia, affrontando cure pesanti e certamente non prive di effetti collaterali. Dopo alcune indiscrezioni che avevano già definito la figura di Kate ormai "irriconoscibile", proprio a causa degli effetti collaterali della chemioterapia e della perdita di oltre 15 chili, nuovi rumors creano ulteriori preoccupazioni in merito alle sue condizioni di salute. Questo, mentre c’è chi ogni giorno formula nuove teorie complottiste ormai arrivate ai limiti: Scopriamo di più.

Kate Middleton, come sta? Le ultime preoccupanti indiscrezioni

E mentre la principessa continua le cure per cercare di affrontare al meglio la malattia, le ultime indiscrezioni preoccupano ancor di più i sudditi inglesi e il resto del mondo. Come ha rivelato una una fonte ad Us Weekly, Kate Middleton "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima", aggiungendo anche che la principessa starebbe "rivalutando cosa potrà affrontare al suo ritorno".

Le cure avrebbero portato Kate a subire una grandissima trasformazione fisica (e probabilmente anche psicologica). Un cambiamento che, una volta terminate le cure, potrebbe dunque portare a un approccio diverso nei confronti dei suoi doveri pubblici da Principessa del Galles.

Al momento, i rumors descrivono una Kate molto debole che necessita di aiuto anche per svolgere le più semplici azioni quotidiane come camminare o andare in bagno. E, per il momento, il ritorno alla vita di prima appare davvero molto lontano.

"Kate Middleton è morta", le teorie di complotto arrivano agli estremi

La Royal Family inglese si è sempre vista protagonista di strampalate teorie complottistiche, provenienti soprattutto dall’America. Ebbene, come riporta Huffpost, anche in un periodo così delicato per la monarchia britannica, la destra USA è riuscita a sfornare una teoria complottista ai limiti dell’assurdo.

Secondo questa teoria, Kate Middleton sarebbe morta, uccisa proprio dalla Royal Family. E ancora non è tutto, perché l’indizio di questo efferato assassinio risiederebbe proprio nell’ultimo ritratto ufficiale di Re Carlo, dipinto principalmente di rosso vivace come, a detta dei complottisti, le fiamme dell’inferno che ospitano il diavolo.

Harry non andrà al matrimonio del principe di Westminster: perché

Chi invece sta cercando di non disturbare troppo in un periodo tanto delicato è (sorprendentemente) Harry. Proprio lui pare infatti aver deciso di non prendere parte alle nozze di Hugh Grosvenor, principe di Westminster nonché grande amico di Harry, per non mettere in imbarazzo il fratello William, che invece ci sarà.

Pare che Harry non voglia rischiare di alimentare ulteriori pettegolezzi sulla faida con il fratello, offuscando il lieto evento dell’amico. Il matrimonio sarà infatti uno degli eventi più importanti del 2024 per l’alta società inglese ma, a quanto pare, senza la presenza di Harry.

