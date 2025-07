John Goodman, ieri e oggi dopo la dieta: il segreto dei 90 chili persi Nuova vita e nuova forma per la star di Hollywood: l’attore stupisce tutti con un cambiamento radicale. Ecco svelati i segreti della sua trasformazione choc.

L’ultima apparizione pubblica di John Goodman ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Alla premiere del film d’animazione I Puffi a Los Angeles, l’attore si è presentato con un aspetto completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. Niente più giacche larghe o andatura appesantita: Goodman è apparso visibilmente dimagrito, più asciutto e in forma che mai. Dietro questa trasformazione, però, non c’è solo una questione estetica.

John Goodman: un dimagrimento fatto di scelte e rinunce

La storia del dimagrimento di John Goodman inizia più di quindici anni fa, quando l’attore, allora vicino ai 180 chili, ha deciso di cambiare completamente stile di vita. Una scelta maturata nel tempo, dopo anni passati a oscillare tra perdite di peso temporanee e ricadute inevitabili. Ogni volta che finiva di girare Roseanne, ad esempio, riusciva a perdere decine di chili, solo per poi recuperarli subito dopo. Un circolo vizioso che sembrava impossibile da spezzare. La svolta è arrivata nel 2007, quando ha detto addio all’alcol e ha iniziato a lavorare con un coach specializzato che lo ha introdotto a un’alimentazione più bilanciata, una sorta di dieta mediterranea, e a un piano di allenamenti regolari. Sei volte a settimana, senza estremismi, ma con costanza.

Dalle diete yoyo a un equilibrio duraturo

Negli anni, Goodman ha imparato a conoscersi e ad accettare che il cambiamento non sarebbe stato rapido né facile. Ha smesso di cercare risultati immediati e ha iniziato a concentrarsi sulla continuità. Il trucco, ha spiegato più volte, è stato tutto nella semplicità: controllo delle porzioni, niente zuccheri inutili e il rifiuto di ricadere in vecchie abitudini. Il paragone tra la sua fame e la dipendenza da alcol, che ha ammesso essere durata oltre trent’anni, gli ha fatto comprendere quanto certi comportamenti fossero solo modi per colmare dei vuoti. Da lì, la consapevolezza: non si può riempire quel tipo di vuoto con il cibo o l’alcol, ma si può imparare a conviverci.

Una trasformazione visibile, ma comunque interiore

Il nuovo John Goodman ha cominciato a farsi notare nel 2023, quando al Festival di Monte-Carlo è apparso molto più snello del solito. Ma è con la recente apparizione sul red carpet di I Puffi che il cambiamento è stato davvero evidente. In completo blu, sorridente e visibilmente più leggero, l’attore ha attirato su di sé tutti gli sguardi. Oggi si mantiene attivo camminando molto, portando a spasso i suoi cani e, quando può, facendo un po’ di boxe. Niente programmi estremi, solo la voglia di muoversi e tenersi in forma per affrontare il lavoro e la vita con più energia. "Non posso più permettermi di restare fermo", ha detto in un’intervista, facendo capire che la sua priorità ora è restare presente, lucido e vitale. Una nuova fase, senza eccessi ma con tanta determinazione.

