C’è un nuovo amore nella vita di Jimmy Ghione? Per ora i riscontri sono veramente pochi ma le voci nelle ultime ore si stanno rincorrendo sul web. Avevamo lasciato l’inviato di Striscia la Notizia felice e innamorato accanto alla compagna, Darya Baykalova con cui faceva coppia fissa da più di due anni. Sperticate dichiarazioni d’amore e foto che documentavano la felicità di coppia sarebbero quindi da considerare materiale di archivio? A quanto pare sì. Almeno stando ai soliti bene informati, in questo caso stando a Alessandro Rosica, che lancia in queste ore la clamorosa indiscrezione su quella che sarebbe una nuova coppia di volti noti al pubblico televisivo.

Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis nuova coppia vip?

Lui sarebbe appunto il biondo inviato del tg satirico di Antonio Ricci, ma anche la presunta lei è un nome noto al mondo gossipparo. Si tratterebbe di Maria Laura De Vitis, classe 1998, emiliana e già volto noto per aver partecipato a diverse trasmissioni. Da Ciao Darwin ad Appuntamento a Prima Vista, da La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi fino all’immancabile Grande Fratello. In occasione del reality di Canale 5, all’interno della casa più spiata d’Italia, la giovane modella conosce Paolo Brosio e ne diventa la compagna, un legame molto discusso, anche data la notevole differenza di età tra i due (42 anni). Il rapporto con Paolo Brosio è finito da tempo, circa due anni, nel corso dei quali sono state affibbiate alla ragazza diverse altre relazioni. Ora aleggia su di lei l’ipotesi Ghione. I due sarebbero stati avvistati più volte insieme e non è dato di sapere, in mancanza di conferme, se la presunta frequentazione sia classificabile come flirt o relazione anche se, sui suoi social, la ragazza ha postato ieri una foto in un ristorante e a chi le chiedeva se fosse innamorata, lei ha risposto in modo affermativo, senza però svelare l’identità della persona che le fa battere il cuore. Sarà davvero il biondo inviato di Striscia la Notizia il fortunato?

