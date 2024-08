Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio a un passo. L’ultima 'goccia' è l’acquisto di una mega-villa I due divi di Hollywood avrebbero già firmato le carte. Saltato anche l'ultimissimo tentativo di mediazione. E intanto l'attore vive già da solo a Los Angeles.

Il ritorno di fiamma è già finito. Jennifer Lopez e Ben Affleck, divi del cinema ed eterni innamorati, stanno per separarsi definitivamente. Lo conferma una fonte anonima del Daily Mail, probabilmente un amico della coppia. Le carte del divorzio sarebbero già firmate e contro-firmate, manca solo il deposito. E ci sarebbe stato anche un ultimo tentativo in extremis di ricucire, andato però a monte. Stando alle voci, la goccia che avrebbe fatto traboccare l’amore tra Jennifer e Ben è stata una mossa immobiliare azzardata da parte dell’attore. Ha acquistato una villa senza dirle nulla. Adesso ci vivrà da solo. Ecco qui sotto i dettagli.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio a un passo

Si erano tanto amati, ma non è durato tanto. Jennifer Lopez lascia Ben Affleck (e viceversa), al termine di uno dei ritorni di fiamma più chiacchierati di Hollywood. Ma si sapeva, Affleck ha la nomea di un caratterino non facile, e anche la Lopez non è una che si fa mettere in piedi in testa. Quindi, nonostante il matrimonio e grandi dichiarazioni, siamo di nuovo ai blocchi di partenza. Come Brad e Angelina, anche Ben e Jennifer si dicono addio.

Lo riporta, con estrema certezza, una fonte anonima citata dal Daily Mail. Secondo questo presunto amico della coppia, Affleck e Lopez avrebbero già "finalizzato il divorzio, manca solo depositare le carte". C’è stato anche un tentativo (infruttuoso) di riconciliazione, ma non è servito a nulla. Pare anche che i due attori abbiano già pronta una dichiarazione congiunta "in cui diranno di quanto amore provano l’uno per l’altro e di come hanno lottato per farlo funzionare, ma che non ci sono riusciti".

Gli indizi sulla fine dell’idillio erano ormai lampanti. L’ultima apparizione pubblica di JLo e Ben Affleck è datata 30 marzo. Poi il vuoto. Hanno trascorso lontani l’anniversario delle nozze, 16 luglio, e anche il 55esimo compleanno dell’attrice e cantante (così come il pre-party in stile Bridgerton organizzato dalla Lopez). "Onestamente, non sono riusciti a raggiungere un compromesso", dicono ora le fonti, "ciò che avevano prima non c’è più ed entrambi lo hanno accettato". Quindi si passa al divorzio ufficiale. La villa in cui la coppia viveva, è stata messa in vendita per 65 milioni di dollari lo scorso mese. E proprio un acquisto immobiliare sembra sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Infatti, secondo il Daily Mail Ben Affleck avrebbe comprato una nuova villa a Los Angeles esattamente nel giorno del compleanno di lei, 24 luglio. Non una mossa delicatissima. Una proprietà da 20,5 milioni di dollari, con cinque camere, sei bagni e mille amenità. A quanto pare Affleck ci sta già vivendo da solo. E ha venduto (sempre nel giorno del compleanno di JLo) il suo super attico con quattro camere a New York (valore 23 milioni di dollari). Siamo senza dubbio ai titoli di coda.

