Mirko Frezza si scaglia contro Adinolfi Stanco dell'atteggiamento litigioso di Adinolfi, Mirko Frezza si sfoca con Omar circa il naufrago: "Quello ora ricomincia a rompe i co***oni. Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c**o coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti le pa**e. Poi si mette qui e cerca di fare le dinamiche, perché lui punta sempre a fare dinamiche. Gli vogliamo bene, ma fino a un certo punto. Tutto quello che vuoi ma adesso basta. Sicuramente è esaurito, di certo soffre più di noi, certamente è venuto qui con quattro cristiani addosso, noi ne abbiamo uno solo, per carità, gli batto le mani da quel punto di vista, ma basta adesso".

Volano stracci tra Teresanna e Dino Teresanna, che non ha mai nascosto la sua avversione per Dino Giarrusso, ha commentato l'ex politica con Cristina Plevani, elencando tutte le cose che non apprezza di lui. L'uomo è venuto a sapere della cosa, avendo ascoltato tutto in lontananza, tanto da andare poi a parlare direttamente con la giovane e risponderle a tono: "Non è per nulla bello quello che fate. Ho sentito chiaramente Teresanna che ha detto che sono un egocentrico, non è bello, non è un bel modo di fare. Ma che modi sono questi? Ci dobbiamo insultare? E tu Teresanna non sei superiore a nessuno. Io non ti attacco alle spalle in questo modo sgradevole come fai tu. Se pensi che sono egocentrico dillo, ma ci sono modi e modi, ma poi io egocentrico? Hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne!".

Jasmin a rischio A poche ora dalla prossima diretta, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile squalifica per Jasmin, a causa del modo leggero in cui a parlato presumibilmente delle violenze subito da Chiara da parte dell'ex della ragazza. Dal Codacons ai fan del programma che si fanno sentire sui social, tutti chiedono una punizione per la naufraga. Si tratterebbe però dell'ennesima uscita di un concorrente in questa edizione, che minerebbe la già flebile stabilità del programma.

Mario Adinolfi crolla: il suo segreto Altro concorrente che potrebbe pensare di veder vicina la fine della sua partecipazione al programma e Adinolfi, che in questo momento sta vivendo una vera e propria crisi: "Mi sento appesantito, frustrato…La notte non riesco a dormire e il telo mi copre la visuale del cielo", aveva già detto il giornalista: "Con il peso che ho, camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili. Ora non posso fare nemmeno più il bagno [a causa degli scogli per lui inarginabili sulla riva N.B.]". In un momento di debolezza poi, ha rivelato come è arrivato a pesare 221 Kg: c'è stato un fatto scatenante. Ho iniziato a ingrassare da quando mia sorella si è suicidata. Era il 1997. Ho preso 5 kg all'anno per tutti gli anni, se fate un calcolo arrivate al mio peso attuale. Non ho neanche mai provato a dimagrire in questi anni, qua a L'Isola dei Famosi è la prima volta in trent'anni che perdo peso".