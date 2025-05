Fonte: Mediaset Infinity

Lite tra Teresanna e Adinolfi

Teresanna, durante una discussione ha tirato in ballo Dino Giarrusso, assente in quel momento perché in infermeria. La cosa ha fatto però infuriare l'amico della Iena, Mario Adinolfi, che ha attaccato: “Uno non si può attaccare a Dino perché non c'è. Quelli sono i giochi insopportabili che fai. Attacchi chi non c'è, è il tuo stile, attaccare alle spalle chi non c'è. È lo stile dei vigliacchi. Capisco chi fa un calcolo perché conosco i meccanismi del gioco, di ottenere in questa maniera molta visibilità, molta attenzione, molto poter fare parlare di sé. Ti qualifichi quando usi una ragazzina come scudiero perché se no sei sola.” Chiara è quindi intervenuta in difesa dell'amica, sentendosi per altro chiamata in causa: “Io ho una testa pensante e mi spiace che pensi che io a 20 anni sia manipolabile perché io la manipolazione l'ho vissuta e credimi non sta avvenendo in questo momento. Si attacca a questo perché non può dire altro. Semplicemente si trovano davanti due ragazze con un carattere molto forte e fanno fatica, come facciamo fatica noi. Porti contenuti portando dinamiche di attriti e discussioni e ti piace anche e lo sai e chi ci casca poverina si trova a discutere con te". Anche Teresanna ha sbottato, ormai in lacrime: “Sono loro che hanno un problema con noi, non noi con loro", per poi ammettere di sentirsi fuori posto: “Da quando siamo su quest'isola mi sento talmente una intrusa e un'estranea a tutto che più di chiedere: posso, grazie, non sto facendo".