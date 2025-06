Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Lite tra Mario e Chiara Tutto è cominciato quando Adinolfi ha confessa di aver visto Teresanna mangiare un pezzo di cocco abbastanza grande destinato a Patrizia Rossetti, assente in quel momento. La donna ha lasciato correre la cosa, poco interessata alle dinamiche: “Io ho detto qualcosa sul cocco che ha mangiato Teresanna? Non mi risulta e se l’ha mangiato ha fatto bene”, dice Patrizia. A quel punto Adinolfi interpella anche Chiara, che prende le difese di Teresanna, scatenando l'ira dell'ex politico: “Perché devi fare sempre la portavoce delle cose incontestabili? Esisti di luce tua una volta tanto. Ma non ti sei rotta di fare la damigella d’onore? Esisti Chiara, tira fuori una tua personalità. Fai sempre la vittima, esci fuori con un minimo d’intelligenza tua”, dice ancora Adinolfi. “Se hai qualche problema, urla con l’albero”, replica allora Chiara allontanandosi.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Seconda eliminazione flash I concorrenti sono già tesi per la prossima eliminazione, ma non si aspettano che alle prima della diretta di stasera ne seguirà anche una seconda. A mettere ancor più a dura prova i naufraghi rimasti in gioco sarà infatti un nuovo televoto flash. Saranno i concorrenti stessi, attraverso una catena di nomination le cui modalità saranno svelate in diretta, a decidere l’identità dei compagni di gioco da mandare al televoto.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 La battuta sul fisico di Adinolfi Mario, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani si sono resi protagonisti di un siparietto durante il daytime. I tre concorrenti si esercitavano in riva al mare facendo movimenti di stretching per braccia e spalle. “Pensa tu, tento di fare ginnastica”, ha scherzato Mario, mentre Patrizia lo esortava continuare. “Non esageriamo, il primo giorno va bene”, ha aggiunto lui. “Sei la metà di quando sei arrivato” lo ha complimentato però Patrizia, per poi aggiungere con un sorriso: “Si iniziano a vedere gli addominali!”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La data della finale Emergono finalmente dettagli sulla data della finale del reality. A svelare l'arcano è stato il blog di notizie del celebre esperto di gossip Davide Maggio, che ha confermato le teorie del pubblico: l’Isola dei Famosi chiuderà mercoledì 2 luglio.