Corona spara a zero su Temptation Island: l’accusa agli autori e le parole (al miele) per Barbara D’Urso L'ex re dei paparazzi ha avanzato ipotesi clamorose sul reality delle tentazioni. Mentre la D'Urso, difesa a spada tratta, lo avrebbe ringraziato personalmente. Ecco i dettagli.

L’ennesimo episodio esplosivo di Falsissimo, podcast firmato da Fabrizio Corona, attacca senza mezze misure il reality Temptation Island. Nell’ultima puntata, infatti, denominata non a caso "Falsissimo Island", l’ex paparazzo ha scoperchiato il vaso su presunti meccanismi che avverrebbero dietro le quinte dello show. Con autori forse impegnati a ‘condizionare’ i concorrenti, e strategie chiare per fare emergere i partecipanti al di fuori del programma. A sorpresa, Corona ha anche difeso la regina del trash Barbara D’Urso, che lo ha poi ringraziato in una chat privata, prontamente ricondivisa su Instagram dall’imprenditore. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Corona attacca Temptation Island, le accuse agli autori e le parole dell’esperto

Stavolta nel mirino di Fabrizio Corona è finito il reality delle tentazioni. Che come al solito, anche in questa bollente estate 2025, sta facendo registrare numeri da paura. Ma all’ex paparazzo pare interessare soprattutto il ‘torbido’, vero o presunto, che si nasconde dietro il meccanismo ben oliato da Maria De Filippi e soci. Così Corona, nell’ultima puntata del podcast Falsissimo, ha iniziato la sua indagine sottolineando i tre vantaggi chiari che vengono garantiti ai concorrenti del reality: ovvero aumento dei follower, collaborazione con brand ed eventuale carriera spianata in tv, tra Grande Fratello e Uomini e Donne.

Poi si è passati alla denuncia del ‘trucchetto’, secondo cui verrebbe favorita la nascita di relazioni brevi, utili a far crescere l’hype intorno ai personaggi di Temptation. Ma troncate senza cerimonie poco tempo dopo l’uscita dal gioco. E non è tutto, perché stando alle parole di un anonimo critico tv interpellato da Corona, l’intervento degli autori nel meccanismo sarebbe molto più pesante di quanto non sia trapelato finora. Ecco cosa ha dichiarato la ‘gola profonda’: "Tanti ragazzi mi hanno palesato che, a un certo punto del percorso, la pressione degli autori diventa quasi eticamente sbagliatissima, ma ai limiti proprio della legalità, perché i ragazzi che hanno superato un numero tot di giorni nell’esperienza sono deboli mentalmente, quindi iper plagiabili".

Lo stesso funzionamento è stato poi confermato dall’ex concorrente Perla Vatiero, che ha raccontato: "La cosa scontata è che loro non ti vengono a dire che il tuo fidanzato piange per te. Loro vengono lì e ti vengono a dire che al tuo fidanzato non frega niente, quindi quel momento di debolezza, ti dà la spinta per fare con ancora più forza su quello che stai facendo". Insomma, l’intervento degli autori di Temptation sarebbe mirato ad orientare il comportamento dei concorrenti. E il tutto, si suppone, per dare ancora più visibilità al programma.

Il supporto di Corona a Barbara D’Urso e le parole della conduttrice

Nella stessa puntata di Falsissimo, Corona si è anche soffermato sul caso di Barbara D’Urso, messa alla porta da Mediaset (probabilmente per una certa allergia alla cosiddetta tv trash). "Ci si comporta così con Barbara D’Urso", ha detto l’ex paparazzo, rivolgendosi al patron Pier Sivlio, "la licenzi senza permetterle di salutare i suoi telespettatori quando è 30 anni che vi fa mangiare tutti con i suoi ascolti e pubblicità?".

E altrettanto inaspettata è stata la risposta di Barbarella, che avrebbe ringraziato Corona tramite chat privata. Ovviamente ricondivisa nelle storie Instagram dallo stesso Fabrizio. "Grazie", ha scritto la conduttrice, e Corona ha replicato: "È la pura e semplice verità, tornerà il tuo momento". Poi la conclusione della D’Urso: "Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo".

