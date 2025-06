Fonte: Mediaset Infinity

Cristina si scaglia contro Patrizia

Nonostante si occupi della cucina per tutti, Patrizia ha dichiarato di non essere venuta sull’isola per fare la cuoca, lamentandosi con tristezza con la compagna Cristina. Ma la risposta dell'amica non è stata di supporto come Patrizia si sarebbe aspettata. Anzi Plevani, parlandone in seguito con Adinolfi ha rivelato: "Io le ho detto: 'Allora dillo. Perché gli altri, a differenza mia, ti trattano come 'eh ma la Patty, povera Patty...', quando invece dovrebbero trattarti come una concorrente come le altre. Dillo, per favore'". E quando Mario le ha chiesto se Rosanna avesse chiesto di essere nominata dall'amica per tornare a casa, lei ha aggiunto: "No, ma anche se lo chiede, Ca**i suoi. Io non nomino perché uno me lo chiede adesso. Me ne frega proprio zero. Se vuoi che non ce la fai, vai a casa, scusate ma basta".