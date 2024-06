Fonte: IPA 1 /5 Scontro epico tra Artur ed Edoardo Franco Questo martedì è andato in onda un epocale battibecco tra Edoardo e Artur. Mentre il modello spiegava la mattina presto: "Mancano due giorni godiamoceli fino alla fine. È stato bello oggi guardare di nuovo l'alba", lo chef non ci ha visto più e ha replicato: "Sei un predicatore. Se tu parli sempre uno deve anche rispondere". Artur ha replicato si trattasse di un discorso generale, ma Edoardo ha continuato: "Se parli al plurale ti stai rivolgendo a noi sennò stai zitto". Lo scontro è andato avanti. Franco ha spiegato in confessionale di trovare Sainese molto falso, e di non sopportare più di relazionarsi con lui e Alvina. Artur d'altro canto si è sfogato con la contessa, che si è messa in mezzo nel discorso tra i due, spiegando di non aver per niente apprezzato la sua uscita.

Fonte: IPA 2 /5 Samuel si gode la solitudine sull'isola segreta Mentre gli altri naufraghi sono alle prese con prove e molto altro, affrontando gli ultimi giorni di sfide, Samuel è da solo sull'Isola segreta e si gode finalmente la pace e la tranquillità della solitudine per la prima volta dopo molte settimane, pronto a tornare con un grande colpo di scena.

Fonte: IPA 3 /5 Edoardo perdona Aras per le nomination Aras ha cominciato a discutere con Edoardo del fatto che lo abbia scelto in fase di nomination, chiedendo scusa e spiegando di essere stato preso alla sprovvista. Lo chef però non da tanto peso alla cosa, e con un sorriso spiega che va tutto bene e che non c'è problema.

Fonte: IPA 4 /5 Alvina accusa Artur Alvina ha ringraziato Artur per averla salvata e fatta arrivata in finale, ma allo stesso tempo davanti alle telecamere ipotizza di essere stata lasciata in gioco solo perché non considerata una rivale all'altezza, essendo l'unica non famosa in gioco. Lei ribadisce di essere anche l'unica donna, e quindi promette di far vedere agli altri di che pasta sia fatta.