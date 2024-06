Fonte: IPA 1 /5 La frase sospetta di Matilde a Samuel Dopo che Samuel aveva fatto capire che avrebbe voluto concedere il posto in finale a Matilde, ed era stato per questo ripreso da Luxuria, si è tenuta effettivamente la prova tra lui e la Brandi. Il ballerino si è dimostrato pronto ad affrontarla, tanto che verso la fine Matilde è parsa in difficoltà e ha urlato all'amico: “Sono arrivata, io non ce la faccio più Samu. Guarda Samu che io non ce la faccio più. Caschiamo insieme? Non ce la faccio davvero più. No, oddio sto cadendo“. Il ballerino l'avrà sentita sicuramente, ma ha preferito giocarsi effettivamente la finale.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Scontro tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli Mentre Sonia Bruganelli stava comunicando l'esito della prova relativa al finalista segreto, Dario Maltese interviene e l'opinionista si infastidisce: "Mi hai interrotto per queste banalità?", il giornalista però risponde subito a tono e ribatte: "Bruganelli se dovessi interrompere ogni volta che dici della banalità".

Fonte: IPA 3 /5 L'incidente hot di Matilde Matilde, durante la prova contro Alvina, è stata vittima di un incidente hot che ha fatto vedere un po' più del suo décolleté. Quindi a un certo punto, a suo dire per questo motivo, ha dichiarato: “Ragazzi basta io mollo, non è per cattiveria, ma si vede tutto qui“. L'inviata Elenoire le ha fatto consegnare una maglietta per facilitarle le cose, ma intanto Matilde ha continuato a ribattere: ”No, io ho mollato, perché avevo il sen0 fuori. Ma non hai visto che stavo con le te**e che si vedevano?”

Fonte: IPA 4 /5 Il passo falso di Aras Aras, finalista di questa edizione, potrebbe essersi giocato le suo chance per la vittoria in un solo colpo. In fase di nomination per decidere l'ultimo finalista, l'attore ha commesso un gran errore. Dopo aver fatto sapere nella scorsa puntata che non avrebbe mai votato Edoardo Franco, dicendo: “Per me è un fratello, posso nominare tutti tranne lui“. Nelle nomination della semifinale di stasera ha dichiarato: "Forse ho scelto. Dopo parlerò con lui e mi capirà. Lui è molto forte e ce la farà, quindi voto Edoardo Franco”. In studio sono rimasti tutti sorpresi, Luxuria ha fatto presente la contraddittorietà delle sue affermazioni, e Aras ha provato a cambiare idea, resosi conto dell'errore. Ma non c'è stato più niente da fare. Bruganelli ha quindi sentenziato: "Così si è giocato la finale. Secondo me lui con questa cosa si è fatto un’autorete pazzesca, è un passo falso“.