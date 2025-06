Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 La moglie di Giarrusso svela dei retroscena Intervistata da Fanpage, la moglie di Dino Giarrusso ha ammesso che tra di loro vige una relazione molto aperta: "Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero e non siamo gelosi. La gelosia è sempre frutto di insicurezza e io non mi sento così. Se mio marito si trova insieme a un'altra donna, stanno bene e sono affini, a me fa solo piacere, perché vuol dire che ha trovato qualcuno su cui contare per il resto del percorso".

Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /5 Nuovo scontro tra Teresanna e Adinolfi Non si accennano a placare le polemiche per il presunto pezzo di cocco che a detta dell'ex politico la Pugliese avrebbe rubato a Rosanna. Se Teresanna ha cercato di chiudere il caso e passare oltre, Mario ha continuato a punzecchiarla e riaprire lo scontro anche dopo il chiarimento dell'ultima diretta: "Sai quello che hai fatto e menti. Se sai mentire così, sei una brutta persona. Sei bugiarda e sono pericolose le persone così", ha detto lui alla ragazza, che stanca di sentirlo parlare di questo ha tagliato corto, rivelando alle telecamere: "Fare un processo all'intenzione per un eventuale pezzettino di cocco, l'unica cosa che mi fa pensare è che probabilmente Mario mi teme e non solo lui".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Bufera social contro Chiara Balistreri Scoppia la polemica intorno a Chiara Balistreri, concorrente dell'Isola dei Famosi, vittima di violenza da parte dell'ex compagno. Durante l'ultima diretta, prima delle eliminazioni, sulle storie pubblicate sul profilo Instagram della Balistreri è comparsa una serie di foto accompagnate da frasi molto forti, che facevano riferimento al difficile passato della naufraga: "Chiara non è solo una concorrente dell'Isola: è una donna che ha trasformato il dolore in forza, la ferita in voce, la sopravvivenza in battaglia. Salvare lei oggi significa lanciare un messaggio potente: nella vita ce la si può fare." E ancora: "Votarla è scegliere il coraggio, la verità e la speranza per il futuro delle donne. Facciamole sentire che non è sola. Salviamola". Il pubblico sui social non ha però apprezzato il gesto, accusando la giovane, ma soprattutto chi gestisce i suoi social, di usare i terribili trascorsi col suo ex per ingraziarsi il favore del pubblico. Si è scatenata quindi una vera e propria guerra tra chi difende la ragazza, e chi invece l'accusa di essere opportunista.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Oma Fantini urla contro Teresanna La divisione del cocco genera nuovi attriti. Quando Pugliese ha accusato Omar di aver mangiato un pezzo di cocco non destinato a lui, l'uomo è esploso contro la ragazza: "Teresanna, sei veramente una serpe. Non ho preso il cocco. Hai detto che ho rubato. Vaffanc*lo". Lei ha ribadito la sua posizione, facendo scaldare ulteriormente gli animi di Omar: "Lo sanno gli altri che non sono così. A differenza di Teresanna Omar non racconta ca*zate, non raggira ed è sincero. Buono ma non un cog*ione. Ti ricordi quando dicevate a Dino "Se venti persone ti dicono la stessa cosa, fatti due domande", boom". Poi Omar ha dichiarato alle telecamere di avere ora come obiettivo quello di far uscire Teresanna.