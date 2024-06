Isola dei famosi (5 giugno), la finale: vince Aras, Peron beffato, percentuali televoto, polemiche e lacrime

E’ stato X a trionfare nella puntata finale de L’Isola dei Famosi, in onda mercoledì 5 giugno su Canale 5, condotta da Vladimir Luxuria che questa sera, insieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese ha accolto gli ex naufraghi 2024 e sostenitori e famigliari vari. Artur, Alvina, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Aras e il finalista "segreto" Samuel Peron si sono giocati la vittoria finale, mentre dall’Honduras a gestire i collegamenti è stata anche per l’ultima serata Elenoire Casalegno.

Il recap della puntata del 5 giugno de L’Isola dei Famosi 2024

La puntata inizia presentando i cinque finalisti "palesi" dall’Honduras: Artur, Alvina, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Aras.

La prima nomination vede uno contro l’altro due amici fraterni: Edoardo Franco e Aras.Il primo a dover tornare a casa è il cuoco. Dopo la prima eliminazione viene fatto entrare il "finalista segreto" Samuel Peron. Una sorpresa non esattamente gradita dai quattro naufraghi rimasti che tornano ad essere in cinque.

In studio viene accolta Matilde Brandi, che parla della sua avventura all’Isola e viene sorpresa dall’arrivo del compagno. E la Brandi chiede a Luxuria di essere sua testimone di nozze. E’ poi il momento della prima prova per i finalisti, aggrappati a dei letti di legno inclinati con uno scroscio d’acqua che scorre dall’alto rendendo sempre più scivolose le tavole. A vincere l’immunità dal televoto flash è Edoardo Stoppa.

Edoardo Stoppa nomina Artur, Artur sceglie come avversario per il televoto flash Samuel, quindi si scontrano uno contro l’altro due protagonisti di questa Isola 2024. A soccombere è Artur, secondo eliminato della finale.

Nel frattempo si scopre che Juliana Moreira moglie di Stoppa e Tania compagna di Peron sono sull’Isola e diventano addirittura protagoniste di una sfida in cui in palio c’è un bonus per la sfida finale. A vincere è Juliana, quindi il vantaggio va a Edoardo Stoppa. Per il quale c’è un’altra sorpresa in studio, i due figli che possono parlare con lui in collegamento, tra ovvia emozione di tutti.

La seconda prova viene vinta da Samuel che, quindi, ha il diritto di scegliere il primo che andrà in nomination per il televoto flash, ovvero Alvina. Lei sceglie il suo avversario che è Aras.

Anche il fratello di Alvina conquista per lei il bonus per la prova finale. Poi il collegamento con la sorella Vera.

Riesce a conquistare il bonus per la prova finale anche Aras, che nuota per mezzo chilometro per raggiungere un’isola su cui è nascosta la fidanzata.

Al televoto flash successivo viene eliminata Alvina. In una nuova prova Samuel si guadagna la finalissima e al televoto flash vanno Edoardo e Aras. Segue il momento lacrima per Samuel Peron a cui viene evocato il figlio neonato con foto e video.

Nel televoto flash a sorpresa viene eliminato Edoardo Stoppa, i finalisti sono dunque Aras e Peron. Aras vince l’Isola dei Famosi 2024 e devolverà il suo premio alla Fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza di genere.

Risultato primo televoto finale Isola dei Famosi 2024, le percentuali: Aras vince contro Edoardo Franco

Il primo televoto vede, uno contro l’altro Edoardo Franco e Aras. Il 67% del pubblico vota per Aras, Edoardo Franco che incassa il 33% dei voti espressi, è il primo finalista a dover tornare a casa.

Risultato secondo televoto flash: chi è stato eliminato tra Artur e Samuel, le percentuali

Al Televoto flash, tra Artur e Samuel a dover abbandonare l’Isola è Artur. Il modello ucraino è eliminato con il 62%dei voti a fronte del 38% di Peron.

Risultato terzo televoto flash: chi è stato eliminato tra Alvina e Aras, le percentuali

Alvina è la terza eliminata della finale dell’Isola 2024 con il 71% dei voti contro il 28% di Aras.

Risultato quarto televoto flash: chi è stato eliminato tra Edoardo Stoppa e Aras, le percentuali

Nello scontro tra Aras ed Edoardo Stoppa, a sorpresa il quarto eliminato della finale dell’Isola dei Famosi 2024 è il finora favorito Edoardo Stoppa.

Il televoto finale: Samuel contro Aras, chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2024

L’ultimo televoto tra i due superfinalisti è quello che vede Samuel contro Aras e a vincere l’Isola dei Famosi 2024 è l’attore turco con il 69% dei voti contro il 31% del ballerino.

