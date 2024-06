Io Canto Family, Amendola (in lacrime) chiede la pubblicità ‘tattica’ e Hunziker sbotta: “Abbiate pietà!” La terza puntata dello show di Canale 5 si conferma un susseguirsi di forti emozioni, tra sorprese, lettere a cuore aperto e buoni propositi saltati al minuto uno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

"Ma non si può fare una trasmissione così, abbiate pietà… sono crollata! Perché noi abbiamo pensato di essere salvi questa puntata, abbiamo detto: facciamo canzoni più allegre…" Bel proposito quello di Michelle Hunziker e dei suoi autori, per la terza puntata di Io Canto Family in onda lunedì 3 giugno in prima serata su Canale 5. Un proposito però completamente naufragato già a inizio trasmissione quando si comincia a lacrimare in studio per non finire più, praticamente, fino alla fine della trasmissione.

Io Canto Family, il recap della puntata di ieri 3 giugno: lacrime ed emozioni

Il momento a più alta densità di lacrime è sicuramente la manche che vede sfidarsi Sofia e papà Cristian contro Carlotta e mamma Erika. La prima coppia porta la canzone Portami a ballare e, laddove Luca Barbarossa canta "Sai mamma sai…ecc.", la piccola Sofia attacca con "Sai papi sai"… A fine esibizione la conduttrice li raggiunge ancora con l’occhio umido e dice: "Al ‘ciao papi ciao sono’ crollata". E poi svela dei buoni propositi: "Abbiamo pensato di essere salvi questa puntata", ma lo dice ridendo perché a quel punto già di lacrime ne sono scese molte. Ma l’apice si tocca quando arrivano sul palco mamma Erika e Carlotta, la più piccolina di tutti i concorrenti dello show, che sua mamma ha messo al mondo quando aveva solo 17 anni. Insieme cantano "Meravigliosa creatura" e già arriva un tuffo al cuore quando la piccola si aggrappa d’istinto alla mamma mentre canta, ma non finisce qui perché a fine esibizione c’è un video con una lettera piena di amore della giovane mamma per la sua figlioletta. Una lettera talmente devastante dal punto di vista emotivo a tal punto che, quando Michelle Hunziker si gira verso la giuria per chiedere di votare, Claudio Amendola la prega di mandare la pubblicità: "Facci riprendere un attimo".

Anche in questa terza puntata quindi, il filo rosso dello show guidato da Michelle Hunziker, più che le esibizioni, molto di più, sono le emozioni. Come quelle che spingono la piccola Marika a parlare al papà per scusarsi di non essere espansiva come lei vorrebbe in un momento che però la spinge, finalmente, ad abbracciarlo con tanto di campane a festa come sottofondo musicale. Il giovane Daniel invece, che canta con mamma Giorgia, viene sorpreso dalla visita del papà con cui ha un rapporto più complicato con la madre e che ci tiene a fargli sentire il suo sostegno anche qui finisce tra baci, abbracci e lacrime.

Niente lacrime, per una volta, per Chiara e papà Michele, che ricevono la sorpresa di Cristian, il fidanzato della ragazza, che si presenta "scortato" da Claudio Amendola, inscenando il timore verso Michele ex pugile. Ma bastano poche parole per confermare che l’uomo è in realtà un gigante buono dal cuore d’oro. Uno dei personaggi maggiormente entrato nel cuore degli spettatori di questo show che, purtroppo però, a fine serata, insieme a Chiara deve lasciare Io Canto Family: sono loro la coppia eliminata della terza puntata.

Guida TV

Ubriachi d'amore SKY Cinema 1 23:15

Ubriachi d'amore SKY Cinema 1 09:55

Potrebbe interessarti anche