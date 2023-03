Infarto nella notte per Jerry Calà: ora è ricoverato in codice rosso Stando ai suoi manager, Jerry è stato: "Sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli", ma la situazione sarebbe stazionaria

Emergono brutte notizie per il celebre attore e cantante napoletano. Nella notte del 18 marzo l’artista sarebbe infatti stato colpito da un terribile malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, a Napoli. L’uomo alloggiava in zona per le riprese del film Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema.

Il viaggio in urgenza verso l’ospedale

Dopo essersi sentito male, l’attore è stato quindi portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli, dove è stato sottoposto a una complicata operazione. Emerge subito molta preoccupazione da parte delle persone a lui vicine, e anche sul set del film di cui lui non è solo protagonista, ma anche regista, e che quindi subirà inevitabilmente uno stop nella produzione. Il film è ambientato proprio tra il Capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. A comporre il cast della commedia anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.

Non sono note informazioni più specifiche sulle attuali condizioni di salute del comico e cantante, se non che il suo ufficio stampa ha fatto sapere che è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, con l’applicazione di uno stent coronarico. Inoltre le sue condizioni sarebbero buone. Tutte le informazioni che abbiano provengono infatti dai profili social dell’attore, dove i suoi manager scrivono: "Comunichiamo che nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni, sono buone e non come riportate falsamente da alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritrono già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tourneé prodotta in esclusiva della The Best Organization". Sembra quindi che persone vicine all’attore pensino che potrà riprendere velocemente anche il suo lavoro, tanto che non sono stati al momento annullati gli eventi più imminenti a vederlo protagonista.

La vita privata dell’artista

Nel 1984 Jerry ha sposato Mara Venier, e i due hanno avuto un matrimonio breve e burrascoso, che ha portato i due ad allontanarsi sempre più affettivamente. Oggi sono però in ottimi rapporti, apparendo spesso insieme davanti alle telecamere. Nel 2002 ha invece sposato l’imprenditrice veronese Bettina Castioni. Nel 2003 è nato il figlio Johnny Calà, apparso anche in alcuni film del padre.

