Incontrada a Verissimo: "Dicevano che ho avuto un incidente" e Bisio geloso di Siani Tante confessioni particolari sulla vita di Incontrada, dal rapporto col suo corpo alle fake news, passando per la sorpresa di Claudio Bisio e del nuovo film

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

I due attori e conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono ospiti nel salotto di Verissimo per la loro emozionante esperienza per il ritorno nella nuova stagione di Striscia la notizia. La coppia si lascia andare ad alcuni dettagli personali sull’esperienza, raccontando che il loro segreto per condurre in modo così affiatato il Tg satirico risiede proprio nella sintonia che hanno acquisito nel tempo lontano e davanti le telecamere. Insomma, l’amicizia è la chiave di tutto. Poi è arrivato anche il momento di lasciarsi andare ad alcune ammissioni particolari sulla loro vita privata, non prima che arrivasse però un ospite inatteso.

Incontrada contro le fake news

Vanessa Incontrada ha voluto parlare del fatto che, ultimamente, non rilascia più molte interviste scritte, spiegando il perché: "Preferisco parlare perché, più volte, ho visto che le mie parole sono state travisate e così non va bene e non mi piace. Scrivono frasi che non ho mai pronunciato e, poi, sono costretta a difendermi". Poi ha parlato del suo rapporto con la stampa dicendo: "Per 3 o 4 mesi ho proprio staccato il telefono, avevo bisogno di tirare ad una quotidianità che mi mancava tanto". La conduttrice è stata vittima di diversi commenti cattivi della rete, soprattutto quando ha deciso di mostrare il suo corpo per la copertina di alcune riviste. Poi il dramma della fake news, tra cui quella riguardante la sua presunta morte: "È stato davvero pessimo. Mi dispiace che la gente possa credere a queste notizie. Spesso mi ferma per strada e me ne chiede conto. Non sanno che a volte non c’è nulla di vero, o che le mie parole vengono travisate".

L’irruzione "Fuori programma" e la sorpresa

Tra i due conduttori c’è sempre stata tanta capacità di improvvisazione, e a sorpresa sono riusciti a darne prova anche nello studio di Verissimo, come? Quando all’improvviso, durante l’intervista, è comparso a sorpresa Claudio Bisio, previsto tra gli ospiti della puntata. Si è avvicinato alle poltrone dei due suoi amici chiosando: "Ho sentito che c’eravate anche voi, ma sono geloso", scherzando sullo storico rapporto che ha con la collega, con la quale per tanti anni ha lavorato conducendo Zelig. Lei scuotendo la testa ammette: "Non è cambiato, anzi, più va avanti col tempo…", Poi la sorpresa che nessuno si aspettava: Claudio Bisio e Alessandro Siani annunciano che il prossimo Natale torneranno al cinema con un nuovissimo film fiammante, si tratta del terzo capitolo di una saga molto amata dal pubblico, parliamo del sequel dei film di successo Benvenuti al sud e Benvenuti a Nord, di cui i due sono stati protagonisti. Possiamo ipotizzare un titolo come Benvenuti al centro o Benvenuti all’estero? Intanto però si parla già dell’esordio alla regia di Bisio, previsto per il 12 ottobre on il film L’ultima volta che siamo stati bambini, per ricordare gli 80 anni di razzia del ghetto ebraico di Roma.

Potrebbe interessarti anche