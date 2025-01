Ilary Blasi su Bastian Muller: "L'ho rovinato". E parla dell'addio a Mediaset Crescono le voci di una crisi profonda tra la conduttrice e la rete che le ha dato il successo, esacerbata dal suo passaggio definitivo a Netflix

Ilary Blasi ha ufficialmente confermato quanto si vociferava da tempo: il suo rapporto con Mediaset si è raffreddato. In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, la celebre conduttrice ha chiarito che non sono previsti nuovi progetti con l’emittente del Biscione. Nel frattempo, Blasi si prepara a tornare sugli schermi grazie a una docu-serie targata Netflix intitolata Ilary, che debutterà il 9 gennaio. Ecco i dettagli della sua dichiarazione e alcune riflessioni sul suo nuovo percorso personale e professionale.

Ilary Blasi e il gelo con Mediaset

"Dopo Battiti Live, il nuovo documentario Ilary, mi rivedrete di nuovo in tv? Per ora no. Mi vedrete in tv, ma su Netflix", ha affermato la conduttrice romana. Con queste parole, Blasi ha messo a tacere ogni dubbio su un possibile ritorno immediato alle reti Mediaset. La scelta, almeno apparentemente, sembrerebbe essere sua. Tuttavia, il contesto suggerisce che i rapporti con Mediaset possano essere più tesi di quanto dichiarato.

La crisi tra Blasi e l’azienda potrebbe essere legata a scelte professionali che non hanno soddisfatto entrambe le parti. Già lo scorso anno, la conduttrice era stata dirottata a Battiti Live, un programma andato in onda in prima serata ma durante la stagione estiva, periodo meno prestigioso televisivamente parlando. Inoltre, per promuovere la sua docu-serie, Ilary Blasi ha scelto il Tg1, trasmesso dalla Rai, senza apparire in programmi Mediaset come ad esempio Verissimo, condotto dalla sua amica Silvia Toffanin. Questo gesto ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un allontanamento non del tutto amichevole.

Secondo alcune voci, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito il fatto che Blasi abbia deciso di raccontare la sua separazione da Francesco Totti su una piattaforma internazionale come Netflix, anziché affidarsi all’azienda che l’ha lanciata e supportata per anni.

Il rapporto di Ilary Blasi con Bastian Muller

Durante l’intervista a FQ Magazine, Ilary ha anche parlato del suo fidanzato, Bastian Muller, imprenditore tedesco che ha attirato l’attenzione dei media italiani. Con il suo caratteristico senso dell’umorismo, la conduttrice ha ammesso: "Sicuramente io ho dato a lui un casino! Un macello! L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro…". Ha raccontato di come Muller si sia trovato improvvisamente catapultato in un mondo del tutto diverso dal suo, fatto di riflettori e gossip incessanti. Blasi ha descritto il compagno come una persona capace di offrirle dialogo e confronto, un elemento fondamentale in un periodo particolarmente delicato della sua vita. "Ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente momenti vissuti assieme. Pensiamo in due", ha spiegato.

I viaggi e gli studi di criminologia

Nel docu-film Ilary, Blasi racconta anche la sua voglia di scoprire il mondo e dedicarsi a esperienze che prima non poteva vivere pienamente. "Sicuramente sono i viaggi, perché non avevo tantissimo tempo prima, poi con i bambini piccoli… Quindi in questa mia nuova fase voglio vedere tutti i posti che avevo messo sulla mia lista personale", ha rivelato. Un altro aspetto interessante emerso è il suo interesse per la criminologia. Dopo aver superato il test per l’accesso a questo percorso di studi, Blasi ha confermato: "Ho fatto il test per la criminologia, ma non ho ancora iniziato gli studi". La scelta di esplorare un campo così diverso dal mondo dello spettacolo dimostra il desiderio della conduttrice di mettersi in gioco su nuovi fronti.

Ilary Blasi e i nuovi inizi

Resta da vedere se questo distacco da Mediaset rappresenterà una pausa temporanea o un cambiamento definitivo nella carriera di Ilary Blasi. Intanto, i riflettori sono puntati sulla sua prossima avventura su Netflix, dove il pubblico avrà modo di scoprire nuovi aspetti della sua vita e personalità.

