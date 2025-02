Ilaria Galassi a Verissimo: "Al Grande Fratello sarei rimasta, ma sono una mamma. L'aneurisma? Ancora oggi non ricordo tutto" La ex Non è la Rai si racconta a Silvia Toffanin e, "costretta dal figlio" torna sull'episodio pi+ controverso della sua partecipazione al reality

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di domenica 9 febbraio 2025 c’è anche Ilaria Galassi, da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello. A scegliere di uscire è stata lei, per tornare a casa dal suo compagno e dal suo bambino. E infatti, dice subito a Silvia Toffanin: "Sarei rimasta anche un altro po’ dentro la casa, perché sentivo che il pubblico mi voleva ancora dentro, ma io sono una mamma e sentivo la mancanza di mio figlio e tornare a casa è stato bellissimo".

Ilaria Galassi a Verissimo dopo l’addio al Grande Fratello

Ilaria Galassi torna anche velocemente sul momento più criticato della sua esperienza nel reality, quello della tremenda lite con Helena. A ricordarglielo è proprio il figlio che la raggiunge in studio alla fine dell’intervista e le dice: "Il momento che mi ha proprio stupito al Grande Fratello è stato quello della litigata con Helena. Lì papà era proprio…". "Ma non, non è successo niente", dice la madre al bambino. "Io sono molto gelosa del mio privato, della mia famiglia, e quando ho sentito frasi inopportune… vabbè dimentichiamo, perché poi stando dentro non è così semplice, ho chiesto scusa, è passato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice poi ripercorre con Ilaria il suo percorso nel mondo dello spettacolo. La ex ragazza di Non è la Rai racconta di essersi sempre sentita, sin da piccola una "diva", e poi con Domenica In prima, e Non è la Rai poi c’è riuscita: "Ero popolare, era bellissimo. Per me quello era essere una diva, poi se è altro non lo so". A un certo punto però le luci delle telecamere si sono spente e Galassi ha anche avuto un aneurisma nel 2000.

"Era la viglia di Natale, avevo un forte mal di testa e sono svenuta. Quando mi sono risvegliata stavo bene, e poco dopo invece sono entrata in un coma profondissimo e un mia amica ha chiamato l’ambulanza. Sono stata operata ed è andato tutto bene. Il destino voleva che rimanessi in vita, diventassi mamma, ce l’ho fatta anche grazie alla mia famiglia". "Ho fatto tre anni di riabilitazione – ricorda l’ex gieffina – ed è stato molto difficile perché non lo accettavo di non ricordarmi il nome di mia madre, di mio padre, del mio cane. Ho dovuto ricostruire tutto, c’è voluto tanto tempo e ancora oggi non è che mi ricordo tutto"-

Durante la riabilitazione, Ilaria incontra il padre del primo figlio, Giuseppe. "Mi ha chiesto cosa volevi dalla vita e io, che avevo 25 anni, ho detto: ‘voglio un figlio maschio‘. E poi lo abbiamo fatto insieme, Rocco che oggi ha 21 anni. Con Giuseppe ho vissuto una storia d’amore bellissima di 8 anni. Poi ci siamo separati e Rocco mi disse che voleva andare a vivere con il padre a Torino. È stato un momento brutto però ho pensato che non potevo essere egoista. È stata dura, l’ho lasciato andare ma sono stata malissimo. Non c’ho capito niente, ti fai 1000 domande senza risposte, ma ora che Rocco ha 21 anni mi ringrazia per avergli permesso di seguire i suoi sogni. Quindi credo di aver fatto la scelta più intelligente della mia vita".

A questo punto c’è un video messaggio del figlio Rocco. Poi racconta del nuovo amore con il padre del suo secondo figlio con cui però hanno vissuto anche un momento di difficoltà economica. Lui aveva un salone di estetica dove lavorava anche lei, chiuso dopo il covid: "Sono 13 anni che siamo insieme, non ci siamo mai mollati nel bene e nel male. Grandi litigate e tanto amore. Con lui ho fatto un altro figlio, io pensavo a una femminuccia, ma è arrivato un maschio, Riccardo, che mi ha scombussolato tutto: è un vulcano, una nuova vita". E a questo punto il suo bambino entra in studio a condividere l’intervista con la mamma. "Io sono molto gelosa della mia famiglia, e quando ho sentito parole inopportune… vabbè dimentichiamo, perché poi stando dentro non è così semplice, ho chiesto scusa e va bene così".

Potrebbe interessarti anche