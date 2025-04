Ignazio Boschetto de Il Volo, figlio in arrivo. L'annuncio con la moglie Michelle: "Bianca, quanto ti abbiamo desiderato" Il cantante de Il Volo e la moglie Michelle Bertolini hanno annunciato sui social l'imminente arrivo della loro prima figlia.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Con un bellissimo scatto pubblicato sui social e un altrettanto splendido messaggio, Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, e sua moglie Michelle Bertolini hanno annunciato che presto diventeranno genitori. I due erano convolati a nozze pochi mesi fa, a settembre del 2024.

Ignazio Boschetto, primo figlio in arrivo: la moglie Michelle è incinta

Il grande annuncio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è arrivato nella serata di giovedì, 10 aprile 2025, quando il cantante de Il Volo e sua moglie hanno pubblicato su Instagram un messaggio tenerissimo in cui hanno ufficializzato la gravidanza di lei, annunciando anche sesso e nome della nascitura: Bianca. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu BIANCA".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le suddette parole hanno accompagnato tre foto, che immortalano il futuro papà accarezzare e baciare il pancino di sua moglie. Nel giro di pochi minuti, il post è diventato virale collezionando oltre 40mila like e tantissimi commenti tra cui quelli di molti vip, come il cuore di Antonella Clerici e le felicitazioni di Federica Panicucci, Grecia Colmenares, Elisa D’Ospita e tantissimi altri. Non hanno ancora commento Piero Barone e Gianluca Ginoble, membri con Ignazio Boschetto de Il Volo, che certamente avranno già fatto i propri auguri in privato al loro collega e amico. La piccola Bianca sarà la prima ‘figlia’ de Il Volo. Finora, infatti, nessuno dei componenti del terzetto musicale era diventato papà.

Chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto

Come detto, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati lo scorso settembre, a coronamento di una storia d’amore che durava da alcuni anni. La cerimonia, diventata uno degli eventi più seguiti dell’estate 2024, si è sviluppata in due fasi: il rito civile a San Lazzaro di Savena, e un party romantico organizzato nella splendida location di Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como. I due si sono conosciuti in Ungheria, nel corso di un evento per i fan dietro le quinte di un concerto de Il Volo a Budapest. Michelle Bertolini, classe 1994, ha un passato da ex tennista professionista e da modella (è stata Miss Venezuela Internacional 2013). Attualmente è una imprenditrice in diversi settori.

Potrebbe interessarti anche