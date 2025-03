Roberto Benigni porta "Il Sogno" (e l'Europa) su Rai 1: "Stupore, verità e bellezza", cosa vedremo stasera Il premio Oscar Roberto Benigni torna in prima serata con un nuovo spettacolo destinato a far discutere il pubblico di tutta Europa.

Roberto Benigni torna in prima serata con "Il Sogno", uno spettacolo inedito che andrà in onda mercoledì 19 marzo alle 21:30 su Rai 1. Dopo dieci anni di assenza da uno show televisivo, il premio Oscar porta sul piccolo schermo una serata speciale dedicata ai temi della vita, dell’Europa, del mondo e dei sogni che ci animano.

Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio emozionante tra parole, poesia e riflessioni, con quel tocco di ironia e profondità che caratterizza il celebre artista. Benigni ha dichiarato che lo spettacolo sarà un mix di "stupore, sorpresa, verità e bellezza", elementi che da sempre contraddistinguono il suo modo di raccontare e interpretare la realtà.

Il Sogno: lo spettacolo internazionale di Roberto Benigni

"Il Sogno" sarà un evento di portata internazionale: lo spettacolo sarà infatti trasmesso in Eurovisione, raggiungendo un vasto pubblico anche oltre i confini italiani. La serata sarà accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali grazie alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità, che garantirà sottotitoli in diretta, traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e commento descrittivo per ciechi e ipovedenti.

Per chi non potrà seguirlo in TV, lo spettacolo sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay e trasmesso in simultanea su Rai Radio 2 e su San Marino TV, offrendo così diverse modalità di fruizione per il pubblico. Un appuntamento imperdibile con uno dei più grandi artisti italiani, che torna a incantare il pubblico con la sua poesia e il suo inconfondibile stile narrativo.

