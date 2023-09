Il premio: Proietti vince il Nobel con Gassman e Matilda De Angelis Alessandro Gassmann, in qualità di co-protagonista e regista, realizza una commedia on the road senza tempo. Ecco tutte le curiosità sul film internazionale Il premio,

Giovanni Passamonte, anziano scrittore, viene insignito del premio Nobel per la letteratura ed è in partenza per Stoccolma per ritirare il prestigioso riconoscimento. Ad accompagnarlo, in un viaggio on the road pieno di sorprese, tra ex fiamme e ricordi di una giovinezza di libertà in giro per l’Europa, ci sono il figlio e la figlia

