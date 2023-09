Il Paradiso delle Signore, lo spoiler di Pietro Masotti: "In arrivo un vero antagonista" L'interprete di Marcello Barbieri ha lanciato qualche anticipazione sulla nuova stagione della soap opera di Rai 1: ecco cosa ci aspetta.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Lunedì 11 settembre, per i fan de Il Paradiso delle Signore, è il gran giorno: dopo la pausa estiva inizia infatti la nuova stagione della soap opera più amata di Rai 1, giunta al capitolo numero otto. Il pubblico è ansioso di scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al grande magazzino milanese degli anni ’60. In attesa delle nuove puntate, l’attore Pietro Masotti ha rivelato alcuni dettagli su quanto ci aspetta.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di Pietro Masotti

Ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Estate in Diretta, Pietro Masotti ha lanciato qualche spoiler riguardo all’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. In particolare, l’interprete di Marcello Barbieri ha rivelato che a partire da questo nuovo capitolo della soap opera arriverà un personaggio in grado di mettere davvero i bastoni tra le ruote ai protagonisti, e sopratutto a Vittorio Conti. "Finalmente avremo il primo vero, unico e grande antagonista del Paradiso, cioè la concorrente Galleria Moda Milano fondata con l’obbiettivo di affossare il Paradiso", ha raccontato Masotti. Secondo quanto anticipato dall’attore, infatti, Tancredi Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri (interpretati rispettivamente da Flavio Parenti e Roberto Farnesi) hanno intenzione di fondare un nuovo grande magazzino, chiamato appunto Galleria Moda Milano, con l’unico obiettivo di dichiarare guerra a Vittorio e tentare in ogni modo di affossare il suo negozio una volta per tutte. Sarà dunque la prima volta che il grande magazzino protagonista della soap dovrà fare i conti con una concorrenza spietata, e ciò non può che causare importanti squilibri tra i personaggi.

Ma le anticipazioni da parte di Pietro Masotti non sono finite qui: l’attore ha svelato qualche dettaglio anche sul resto della trama della serie, in particolare sul suo personaggio. All’inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, Marcello Barbieri vive insieme ad Armando Ferraris e Salvo Amato, che considera come la sua famiglia putativa. E, nel frattempo, porta avanti la sua storia d’amore con la Contessa Adelaide: "All’inizio lo vedremo gioire di questo amore con la contessa ma poi Marcello….insomma il palo è sempre dietro l’angolo al Paradiso". In più, Marcello deve anche fare i conti con Umberto, pronto a tutto per portare avanti i suoi interessi e soprattutto riconquistare la Contessa Adelaide. Per scoprire tutto ciò che accadrà ai protagonisti, dunque, non resta che aspettare la fatidica data dell’11 settembre, e sintonizzarsi su Rai 1 ogni pomeriggio a partire dalle 16.05.

Potrebbe interessarti anche