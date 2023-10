Il Paradiso delle Signore: Maria e Matteo si baciano, Matilde chiarisce con Vittorio Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi della soap italiana di Rai Uno in onda da lunedì 30 ottobre a venerdì 4 novembre

Cosa succederà nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della soap italiana che andranno in onda da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre su Rai Uno.

Lunedì 30 ottobre

Mentre Milano festeggia l’inaugurazione della prima linea della metropolitana, Ezio e Gloria insieme a Vittorio vanno da Matilde a parlare dei terreni che darebbe loro in concessione per i Tessuti Colombo. Intanto Umberto, furioso, suggerisce a Tancredi come mettere i bastoni tra le ruote alla moglie. Matilde però è scaltra e stupisce anche il marito. Intanto Matteo è nelle mani di un pericoloso strozzino.

Martedì 31 ottobre

Una cena a due al Circolo sembra riportare la pace e la complicità tra Tancredi e Matilde. Intanto Tullio arriva a sorpresa al Paradiso delle Signore, dove si accorge della complicità tra Elvira e Salvatore. Concetta è oggetto delle continue critiche di Gianlorenzo Botteri che non la vuole in atelier e anche la posizione di Maria si complica. La stilista poi assiste all’aggressione subita da Matteo.

Mercoledì 1 novembre

Irene e Clara scoprono che Maria ha dato rifugio a Matteo a casa loro e non ne sono contente, così come non lo saranno Ciro e Concetta quando lo scopriranno. Intanto Umberto dichiara guerra a Matilde e cerca di convincere Tancredi a schierarsi contro la moglie.

Giovedì 2 novembre

Una cena tra Vittorio e Matilde non va a finire come l’uomo sperava. La Frigerio infatti ha deciso di mettere un freno a quello che c’è tra loro e affronta con chiarezza il discorso. Botteri continua a tormentare Concetta e a non volerla in atelier mentre a casa di Maria, Matteo si è ristabilito e si accinge ad andarsene anche per non creare altri problemi alla ragazza e proprio allora tra i due scatta un bacio.

Venerdì 3 novembre

Dopo il bacio Maria evita Matteo ed è sempre più sfuggente con lui, mandando in confusione il ragazzo. Anche Vittorio ha il cuore spezzato: dopo la cena con Matilde è chiaro che non ha speranze e deve farsi da parte e guardarla tornare dal marito.

