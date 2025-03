Il Paradiso delle Signore, Umberto va a caccia di Adelaide: il maggiordomo 'tradisce' la Contessa Il grande magazzino milanese teme l’uscita della nuova collezione dei rivali, ma Marcello interviene: tutte le trame degli episodi dal 10 al 14 marzo 2025

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si rinnova l’immancabile appuntamento del daytime del pomeriggio di Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Con i nuovi episodi ritornano gli intrighi e gli intrecci nell’universo del grande magazzino milanese, tra colpi di scena e svolte inaspettate. Appuntamento, come sempre, nel pomeriggio di Rai 1 a partire dalle ore 16:00, al termine del salotto di Caterina Balivo e La Volta Buona. Scopriamo tutte le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore – Lunedì 10 marzo

Nella prima puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore ritroveremo Umberto in viaggio in Inghilterra alla ricerca di Adelaide, ma senza successo, almeno fino a un suggerimento di Enrico. Nel frattempo, a Milano, le veneri sono al lavoro prima dell’arrivo della nuova collezione del Paradiso. Alla Galleria Milano Moda, invece, Giulia Furlan riceve un’importante molto importante da un big della moda. Anche Odile e Matteo ricevono una chiamata inattesa, ma da parte di un produttore musicale. Rosa, intanto, si apre con Marcello riguardo il passato di Tancredi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 11 marzo

Umberto riesce a scoprire nuove informazioni sul contro della contessa e si sfoga con Italo, senza dire nulla a Odile. Galleria Moda Milano, intanto, decide di fare la guerra al Paradiso anticipando l’uscita della nuova collezione. Giulia chiede a Delia di incontrarsi, ma per parlare di questioni personali. Tancredi si presenta al grande magazzino milanese per fare una proposta a Rosa e Marcello non ci sta. Marta mette in allarme Enrico con una telefonata misteriosa.

Mercoledì 12 marzo

Marta ha ricevuto la visita di un uomo misterioso ed Enrico è preoccupato che la Guarnieri gli stia nascondendo qualcosa. Galleria Moda Milano, nel frattempo, è pronta a sfidare il Paradiso con il lancio della nuova collezione: alla sfilata, inoltre, ci sarà una modella a sorpresa. Matteo riceve un’offerta di lavoro per realizzare dei musicarelli, ma è disposto ad accettare solo se Odile collaborerà con lui. Rosa, intanto, continua a declinare l’invito a cena di Marcello.

Giovedì 13 marzo

Giulia riesce nel suo intento di fare dubitare Delia di Botteri, almeno fino all’intervento di Concetta. Enrico, intanto – sempre più preoccupato per Marta – assume un investigatore privato per controllare la figlia, ma finirà con lo scoprire una bella notizia. Roberto decide di aiutare Mimmo per la prossima mostra che lo vedrà tra i protagonisti insieme ad Agata, mentre Marcello inizia a prendere le misure per contrastare la collezione di Galleria Milano Moda.

Venerdì 14 marzo

Agata è contenta delle iniziative di Mimmo, mentre Odile e Matteo si trovano a Villa Guarnieri per collaborare al pezzo musicale di un film. Il comportamento del maggiordomo, tuttavia, insospettisce Umberto, che vuole fare luce sulla vicenda della Contessa Adelaide. Tramite alcuni agganci Marcello, intanto, riesce ad avere in anteprima gli scatti della nuova collezione di Galleria Milano Moda.

Potrebbe interessarti anche