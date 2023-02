Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dal 14 al 17 febbraio Tutte le trame dei nuovi episodi della soap sul grande magazzino milanese di Rai 1: l’iniziativa “Cuori solitari” per San Valentino è un successo

Tornano i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. La nuova settimana dell’amata soap del pomeriggio Rai inizierà con un lieve "ritardo", dal momento che lunedì 13 non andrà in onda. Scopriamo dunque tutte le anticipazioni e le trame delle nuove puntate in onda da martedì 14 a venerdì 17 febbraio 2023. Appuntamento, come sempre, alle 16:05 su Rai 1.

Lunedì 13 febbraio

Lunedì 13 febbraio la soap non andrà in onda per fare spazio allo Speciale Tg1 dedicato alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia.

Martedì 14 febbraio

Il rancore di Flora preoccupa Umberto, il quale teme che la stilista racconti tutti i suoi piani riguardo Palazzo Andreani a Vittorio. Al Paradiso intanto si respira aria di San Valentino: tutte le Veneri partecipano all’iniziativa "Cuori solitari" ideata da Vittorio, tranne Matilde, che è partita per Saint Moritz con Tancredi. Maria ringrazia Francesco per il suo lavoro in atelier e lo invita a non abbandonare la sua passione, mentre Marcello chiede aiuto a un vecchio amico, Mattia Costa, per trovare un fiore particolare da regalare alla Puglisi. La festa degli innamorati fa bene anche a Gemma, che si lascia andare con Carlos.

Mercoledì 15 febbraio

Flora tranquillizza Umberto, promettendo che non racconterà niente a Vittorio su Palazzo Andreani; in cambio, però, vuole qualcosa di molto importante a cui è difficile dire di no. Veronica vuole sapere di più sulla serata di Gemma e Carlos, Maria sfoggia il regalo di Vito, mentre Marcello – dopo aver sentito la descrizione dell’uomo ideale di Elvira – spinge Salvatore a partecipare a "Cuori solitari". Chiara Albani, una vecchia conoscenza, bussa alla porta di Ezio, e riapre una grande parentesi del passato.

Giovedì 16 febbraio

Umberto si trova in una posizione difficile in seguito alla richiesta di Flora: sposarsi subito sarebbe troppo complicato. Ezio racconta dell’incontro con Chiara Albani a Veronica e della denuncia che aveva sporto contro Gloria, rovinandole la vita. Proprio quest’ultima decide di incontrare la donna, scoprendo una verità spiazzante. Vito comincia a essere geloso dell’intesa tra Maria e Francesco, mentre al Paradiso il gioco "Cuori solitari" continua a spopolare.

Venerdì 17 febbraio

È il momento di svelare i fortunati vincitori del concorso del grande magazzino: chi parteciperà alla cena buio nel giorno di San Valentino? Non tutto va però come preventivato. Ferdinando e Umberto fanno terra bruciata intorno a Marcello, che è convinto invece che il suo periodo di prova vada a gonfie vele. Gloria ed Ezio sono pronti a partire, ma durante il viaggio di lavoro la donna confessa tutta la verità che ha scoperto su Chiara Albani.

