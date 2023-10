Il Paradiso delle Signore: Ancora tensione tra Matilde e Tancredi, Ezio torna a Milano Ancora problemi per la coppia alla guida del Magazzino Moda Milano. Intanto Vittorio deve chiamare un vecchio amico in suo aiuto

Cosa succederà nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della soap italiana che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre su Rai Uno.

Lunedì 16 ottobre

Le decisioni prese da Adelaide prima di partire per incontrare Odile non tardano a creare tensioni a Milano. Umberto e Flora si trasferiscono a Villa Guarnieri ma i rapporti tra loro sono sempre più tesi e complicati. Al Paradiso delle Signore Matteo inizia la sua settimana di prova, ma non sa che parte delle quote del grande magazzino sono ora in mano a Marcello, sempre per una decisione della contessa che fa infuriare Umberto, assolutamente contrario alla scelta.

Martedì 17 ottobre

Matilde e Tancredi si sono riavvicinati grazie all’impegno professionale preso con il Console del Giappone. Maria e Matteo sembrano andare sempre più d’accordo e questo feeling non sfugge a Irene, che continua a far impazzire Alfredo. Tra Flora e Umberto le cose vanno sempre peggio e l’essersi trasferiti nella villa di Adelaide non li aiuta a ritrovare armonia.

Mercoledì 18 ottobre

Dopo aver scoperto che Marcello ha le azioni del Paradiso delle Signore, Matteo è andato su tutte le furie e pare deciso a dimettersi. A farlo ragionare è Maria, che sembra avere sempre più ascendente sul ragazzo. Intanto la situazione di lontananza tra Marcello e Adelaide fa gioire Umberto.

Giovedì 19 ottobre

Se Matteo si calma e decide di rimanere al Paradiso delle Signore il merito è solo di Maria e il ragazzo inizia a rendersi conto dell’influenza che la Puglisi ha su di lui e ne parla anche alla madre. Intanto Matilde confessa a Tancredi che lo slogan che è tanto piaciuto al Console, è stato creato con l’aiuto di Vittorio. Tra Alfredo e Irene le cose non vanno mai lisce e una nuova iniziativa del ragazzo risulta fallimentare.

Venerdì 20 ottobre

Dopo un periodo in cui avevano ritrovato la complicità lavorando insieme al progetto per il Console, Trancredi in una riunione importante scavalca la moglie mettendola in ombra e lei si infuria. Vittorio e Roberto hanno bisogno di aiuto per un problema che riguarda la fabbrica Colombo e non possono fare a meno di chiamare Ezio, chiedendogli di tornare a Milano.

