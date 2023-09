Il castello delle cerimonie torna su Real Time: nuovi matrimoni da favola L'8 settembre Donna Imma Polese riapre le porte del Grand Hotel La Sonrisa per la nuova stagione del suo show: ecco le anticipazioni della prima puntata.

È tempo di grandi ritorni su Real Time, che venerdì 8 settembre dà il via alle nuove stagioni di due dei suoi programmi più amati: in prima serata riparte la gara tra i pasticceri amatoriali di Bake Off Italia e, a seguire, la seconda serata è dedicata a Il castello delle cerimonie. Donna Imma Polese riapre dunque le porte del suo castello per dare vita a nuove feste da sogno, tra matrimoni, comunioni, cresime e diciottesimi. Scopriamo tutte le novità di quest’anno.

Il castello delle cerimonie, la nuova stagione

Come di consueto, al termine delle nuove puntate di Bake Off prende il via la nuova stagione de Il castello delle cerimonie, uno dei programmi più seguiti e anche più longevi del palinsesto di Real Time. Arrivata ormai alla sua settima edizione, la trasmissione è ambientata come sempre al Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Padroni di casa, ovviamente, la famiglia Polese: dopo la scomparsa di Don Antonio, il castello è ora nelle mani di Donna Imma Polese, la figlia del compianto "boss delle cerimonie" (che dava il titolo alle prime stagioni), e di suo marito Matteo Giordano. I due coniugi, aiutati dalla loro grande famiglia e dai fidatissimi collaboratori, sono pronti a organizzare tante nuove feste per realizzare il sogno di moltissime coppie di sposi napoletani e non solo. La fama della Sonrisa è ormai sempre più grande, e il castello accoglie ormai sposi provenienti da tutta la Campania e anche da tutta Italia per vivere l’esperienza unica del famoso "matrimonio napoletano". Tra saloni lussuosi, menù infiniti, abiti da favola, cantanti neomelodici e soprattutto tanto kitsch, Imma e Matteo sono in grado di far diventare qualunque sogno realtà. Come sempre, infatti, anche in questa stagione non si festeggiano solo i matrimoni, ma anche comunioni, cresime, diciottesimi, anniversari e molto altro.

Le anticipazioni della prima puntata

I protagonisti della prima puntata, in onda l’8 settembre, sono Noemi e Dennis. Nonostante la giovanissima età, i due sono già diventati genitori, e ora vogliono coronare il loro sogno con un matrimonio sfarzoso e, soprattutto, rispettando la più classica tradizione napoletana. E quale miglior luogo del castello per realizzarlo. Per la loro festa, gli sposi desiderano addirittura cinque diverse star della musica neomelodica, tra i quali Anthony, Enzo Barone e Kekko Dany. Nella stessa puntata veniamo a conoscenza di un’importante novità nella famiglia Polese: Antonio, il primogenito di Imma e Matteo, e la sua fidanzata diventeranno presto genitori, e hanno deciso di sposarsi.

Quando e dove vedere Il castello delle cerimonie

La nuova stagione de Il castello delle cerimonie ha inizio venerdì 8 settembre. La prima puntata va in onda, come di consueto, in seconda serata, a partire dalle 23.25, su Real Time. Tutte le puntate sono disponibili anche su Discovery+.

